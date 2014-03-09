إيتو يرد على "التزوير"

استغل الكاميروني صامويل إيتو فرصة خوضه لديربي لندن مع فريقه تشلسي أمام الغريم توتنهام، ليقدم فاصلا جديدا من التألق توجه بتسجيل الهدف الأول للبلوز وصناعة الهدف الثاني باقتناصه قرار ضربة جزاء من الحكم ليمنح زميله هازارد هز الشباك للمرة الثانية في المباراة.

إيتو لم يكتفِ بهذا التألق الفني بل وجه رسالة علنية وواضحة لكل من شكك في حقيقة عمره، والذي تهامس به مدربه البرتغالي مورينهو وتلاه ضجة إعلامية كبيرة بلغت أوجها بتصريح لصديقة سابقة للاعب بأنه يبلغ التاسعة والثلاثين عاما.

واتجه إيتو نحو راية الملعب بعد أن سجل هدف تشلسي الأول، واتكأ عليها بطريقة تشابه ما يقوم به العواجيز الذين بلغوا من العمر عتيا ويعيشون شيخوخة العمر.. وسط ضحك زملائه الذين لا يبالون بكل ما يتردد من شائعات عن حقيقة ميلاده طالما يبقى يهز الشباك حتى لو بلغ الخمسين عاما.

يذكر أن تشلسي حسم المباراة برباعية كاملة وواصل تحليقه في صدارة البريمييرليغ.