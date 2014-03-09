جيولمنت يشيد برابطة المحترفين السعودية

شكر فريدريك جيولمنت، مدير دائرة تطوير الأداء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا "، رابطة دوري المحترفين السعودي، خلال رسالة أشاد فيها بالعمل الاحترافي لرابطة دوري المحترفين، الذي أسهم في تطور مسابقة دوري عبد اللطيف جميل من كافة النواحي التنظيمية والإعلامية.

وكان وفد من الفيفا يتكون من فريدريك جيولمنت، وماجد العبوة، مدير مكتب التطوير بالاتحاد الدولي في الشرق الأوسط، ونوادر كاستي، مستشار الاتحاد الدولي، اطلعوا خلال زيارة قصيرة على رابطة دوري المحترفين السعودي منتصف الأسبوع الماضي وشاهدوا آلية سير عمل الرابطة وطبيعة العلاقة التي تربط الرابطة بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

من جانبه قدم محمد النويصر، التهنئة إلى سعادة المهندس محمد عبد اللطيف جميل بمناسبة حصول شركة عبداللطيف جميل على جائزة التميز الذهبية في خدمات ما بعد البيع، لزبائن تويوتا وذلك للسنة الرابعة على التوالي، متمنيا المزيد من التوفيق والنجاح لهذه الشركة الرائدة.