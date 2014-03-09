شيفيلد يصل لنصف نهائي إنجلترا ويكسر رقما صمد 13 عاما

تأهل شيفيلد يونايتد من الدرجة الثانية وهال سيتي إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، إثر فوز الأول على ضيفه تشارلتون اتلتيك بهدفين، والثاني على سندرلاند 3-صفر اليوم الأحد في ربع النهائي.

وفي المباراة الأولى، سجل الاسكتلندي راين فلين (65) وجون برايفورد (67) الهدفين، وأصبح شيفيلد يونايتد أول فريق من الدرجة الثانية بعد ويكومب يبلغ نصف النهائي منذ أكثر من 13 عاماً.

وفي اللقاء الثاني، نجح هال سيتي، عاثر الحظ دائما أمام سندرلاند، هذه المرة في إلحاق الهزيمة بفريق "القطط السود"، وكان يمكن أن تكون مدوية لو استطاع التسجيل الهندوراسي ماينور فيغيروا تسجيل فرصته مطلع المباراة والنيجيري سوني ألوكا الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وتمكن هال سيتي من تحقيق الفوز في وقت متأخر وفي غضون 9 دقائق بفضل كورتيس ديفيس (68) والأيرلندي ديفيد ميلر (72) وماتلي فريات (77). في المقابل، فشل سندرلاند في الذهاب أبعد من ربع النهائي وبالتالي تعويض سقوطه في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة أمام مانشستر سيتي 3-1.

وكان أرسنال بلغ نصف النهائي بفوزه على إيفرتون 4-1 أمس السبت، ويلعب لاحقا اليوم في آخر مباريات ربع النهائي مانشستر سيتي ضد ويغان في مباراة ثأرية لخسارته أمامه في نهائي العام الماضي صفر-1 قبل هبوط الأخير إلى الدرجة الأولى.