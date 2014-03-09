على طريقة رونالدينيو.. خليلي الأجمل بشباك النصر

أبهر الفلسطيني عماد خليلي، مهاجم فريق الشباب السعودي، متابعي الكرة السعودية، بعد تسجيله هدفاً رائعاً أمام فريق النصر، ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، مساء يوم السبت الماضي، حين آلت النتيجة 2-1 لمصلحة الفريق الأبيض.

واختار موقع جريت جول العالمي، هدف خليلي، كأحد أجمل الأهداف، على مدار الأسبوع، في شتى ملاعب كرة القدم حول العالم، وراوغ صاحب الـ26 عاما، مدافع النصر محمد عيد بطريقة مهارية، قبل أن يحرز هدفا في مرمى الحارس عبدالله العنزي، ليحجز تذكرة عبور الدور التالي.

طريقة المراوغة الذكية، اشتهر بها النجم البرازيلي رونالدينيو، عندما كان لاعبا في صفوف برشلونة الإسباني، وقبلها في فريق باريس سان جرمان الفرنسي، وتم تطبيق الحركة المهارية في كأس العالم 1970، بين قدمي البرازيلي البرازيلي روبرتو ريفيلينو، فيما يعتبر اسم المهارة فليب فلاب.

ويحمل خليلي، الجنسية السويدية، وبدأ حياته الكروية مع نادي هوجابورجز السويدي، وفي عام 2005، انتقل إلى نادي هلنسبورغ، وانتقل بالإعارة لاحقا إلى فريق يدعى راندرز الدنماركي، قبل أن يعود إلى هلنسبورغ ويرحل منه بالإعارة لصفوف الشباب.

ونال عماد لقب هداف الدوري السويدي لموسمين سابقين، ويعتمد الشبابيون على نجمهم ذي الأصول العربية، خصوصا بعد رحيل الهداف ناصر الشمراني إلى فريق الهلال، ومختار فلاتة إلى فريق الاتحاد، والأرجنتيني سباستيان تيجالي إلى الوحدة الإماراتي.