عيد لـ"العربية نت": أسبوعان تحدد مصير الإسباني كارو

أكد أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مصير مدرب المنتخب لوبيز كارو، سيتحدد بعد أسبوعين من الآن، نافيا تقديم المدرب الإسباني طلب إبعاده عن مقعد التدريب رسميا، وقال عيد لـ"العربية نت": حتى الآن لم نقيل لوبيز كارو، سيجتمع مجلس الإدارة، وتتضح الرؤية، وبعد تقديم مجلس الادارة التقرير، سنقرر إذا كان سيبقى أم لا، ولم يطلب كارو، الرحيل عن تدريب المنتخب، ونحن نبحث عن مصلحة المنتخب دائما وأبدا".

ونفى سلمان القريني، مدير المنتخب السعودي، لـ"العربية نت"، قصة رحيل لوبيز عن الإدارة الفنية، وقال: "هذا الكلام غير صحيح، المدرب موجود، بجانب مسؤوليته عن الفئات السنية، وسيرفع تقرير متكامل عن المرحلة الماضية، حول جميع الأجهزة". ورفض القريني الإدلاء برأيه الشخصي، حول مسألة بقاء المدرب من عدمه، مكتفيا بتصريحه السابق.

وأخبر مصدر مسؤول، "العربية نت"، أن ما يشاع عن تدخل مدير المنتخب سلمان القريني، في عمل كارو غير صحيح البتة. وألمح المصدر أن شخصية القريني "القوية" ربما جلبت بعض الأقاويل في الشارع الرياضي، مؤكدا أن ليس من مصلحة مسؤولي الاتحاد الوطني إقالة صاحب الـ50 عاما بعد نجاحه في قيادة المنتخب نحو نهائيات كأس أستراليا 2015.

وأشار المصدر، إلى اقتراح مسؤولي المنتخب، أثناء الولاية السابقة في عهد الأمير نواف بن فيصل. ويقضي الاقتراح بتسليم المنتخب الأول، إلى المدرب خالد القروني؛ في حال فوزه بكأس آسيا للأولمبي تحت 22 عاما، التي لعبت في قطر مطلع العام الجاري، والتي خسرها الأولمبي السعودي أماما العراق 0-1.

وتعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع الإسباني لوبيز كمستشار فني، في أواخر شهر ديسمبر عام 2012. وبعد أن أقال المسؤولون الهولندي فرانك رايكارد بعد بطولة كأس الخليج 2013، عين المدرب السابق لريال مدريد وليفانتي، مدربا للمنتخب الأول، ومنذ ذلك الحين لم تخسر الصقور الخضر أيت مباراة رسمية.

ويمتد عقد لوبيز حتى عام 2016، وتتضمن أجندة المدرب، بطولتي كأس الخليج بالعاصمة السعودية الرياض، في شهر نوفمبر المقبل، بينما ستنظم أستراليا بطولة كأس آسيا، بداية شهر يناير عام 2015.