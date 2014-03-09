كارينيو للنصر: "الرواتب" مقابل التجديد

أفادت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت" أن خوسيه كارينيو، مدرب النصر طلب من إدارة ناديه الالتزام بشروطه مقابل التجديد وتنازله عن مبلغ 600 ألف دولار أميركي من المبلغ الذي قدمه أحد الأندية القطرية التي تبحث عن كارينيو وتتواصل بشكل مستمر مع وكيل أعماله.

وبحسب المصادر فإن المدرب الأورغوياني طلب من إدارة ناديه تأمين مبالغ الرواتب الشهرية للاعبي النصر في الموسم القادم حتى يستطيعوا اللعب بذات الروح التي ظهروا عليها في دوري هذا العام، مبدياً تخوفه من تأثير تأخير مستحقات اللاعبين على نتائج الفريق مستقبلاً.

ووسط المفاوضات بين النادي العاصمي ومدربه، تقدم أحد الأندية القطرية التي تشارك بدوري أبطال آسيا هذا الموسم بعرض جاد لكارينيو، وتواصل الخمسيني مع إدارة الفريق للسؤال عن وضع الفريق فنياً، علماً أنه عرض على إدارة النصر التنازل عن 50 ألف دولار شهرياً مقابل الموافقة على شروطه.

وحضر كارينيو للنصر في سبتمبر من العام 2012 خلفاً للكولومبي فرانشيسكو ماتورنا، وحقق معه المركز الرابع في الدوري ووصافة كأس ولي العهد، قبل أن يمنح النصر الصدارة في دوري هذا الموسم بفارق ستة نقاط عن أقرب ملاحقيه وبطولة كأس ولي العهد أمام غريمه التقليدي الهلال بعد أربعة عقود من الغياب.