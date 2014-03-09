متعصبون يقذفون بيكيه بالحجارة وقطعٍ معدنية

تعرض جيرار بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، إلى الاعتداء من قبل مجموعة مشجعين متعصبين للفريق الكتالوني، أثناء خروج صاحب الـ27 عاما من ملعب المباراة، التي خسرها بطل الدوري السبت، أمام فريق بلد الوليد ضمن الدوري الإسباني.



وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن تبني مجموعة"بوكسيوس نويز"، الاعتداء على بيكيه لدى خروجه، من لعب زوريا في بلد الوليد، ووجدت الشرطة بعض القطع المعدنية، والمقذوفات على الأرض، بعد مرور المدافع الدولي برفقة زملائه نهاية المباراة.



وبدت دفاعات برشلونة بشكل مترهل هذا الموسم، حيث استقبلت شباك الحارس فالديز 22 هدفا، فيما يخشى مدرب الفريق تاتا مارتينو من ضياع اللقب، خصوصا مع تصدر ريال مدريد جدول الدوري بـ64 نقطة، مع أفضلية مباراة مؤجلة، بينما يملك برشلونة 63 نقطة محتلا المركز الثالث.





