يونايتد يحقق أفضل أرقامه بالدوري منذ ديسمبر

استعاد مانشستر يونايتد حامل اللقب رونقه القديم بفوزه 3-صفر على وست بروميتش البيون، ليحقق انتصارين متتاليين للمرة الأولى في الدوري منذ ديسمبر الماضي.

وافتتح فيل جونز التسجيل ليونايتد بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها الهولندي روبن فان بيرسي في الشوط الأول، ثم ضاعف وين روني مهاجم إنجلترا تقدم الفريق بضربة رأس في بداية الشوط الثاني، فيما أكمل داني ويلباك ثلاثية حامل اللقب.

ورفع يونايتد رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس بفارق خمس نقاط وراء توتنهام الذي تلقى خسارة ثقيلة من تشيلسي المتصدر، فيما ظل وست بروميتش مبتعدا بمركز واحد عن منطقة الهبوط، بعدما حقق الفريق فوزا واحدا في آخر 19 مباراة في كافة المسابقات التي يشارك فيها، ولم يفز الفريق في الدوري منذ أن تولى بيبي ميل مهمة التدريب في أوائل يناير.

ويتساوى ويست بروميش الآن في رصيد النقاط مع كارديف سيتي الذي فاز 3-1 على فولهام متذيل الترتيب بفضل هدفين من ستيفن كولكر وهدف لساشا ريثز في مرماه، فيما أحرز لويس ولتبي هدف فولهام الوحيد.

وأهدر كريستال بالاس فرصة للابتعاد بخمس نقاط عن منطقة الهبوط بعد هزيمته 1-صفر أمام ساوثامبتون بفضل هدف من جاي رودريجيز.

وسجل أحرز جوناثان والترز هدفا من ركلة جزاء ليدرك التعادل لستوك بعدما تقدم براديل جونسون لنوريتش مطلع الحصة الثانية.