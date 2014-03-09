الشبابيون: حسين ضرب الخيبري.. وعبدالغني يتساءل

أكد طارق النوفل، المتحدث الرسمي باسم إدارة الشباب تقدم ناديه بشكوى ضد حسين عبدالغني، قائد النصر، عقب المواجهة التي جمعت الطرفين مساء أمس وانتهت للأول بهدفين مقابل هدف، والتي اتهم بها الشبابيون اللاعب المخضرم بالاعتداء على لاعبهم عبدالملك الخيبري بين الشوطين.

وبحسب الرواية الشبابية لـ"العربية.نت" فإن المشادة بين عبدالغني والخيبري بدأت عند إحدى الركلات الركنية. وفي التفاصيل أن حسين تلفظ ضد نظيره بألفاظ نابية بشهادة لاعبين منهم وليد عبدالله، وبعد تسجيل حسن معاذ الهدف الأول توجه الخيبري لعبدالغني، وقال له "سيأتي الهدف الثاني"، مما دفع قائد الأصفر لضربه بالكرة.

وأضافت رواية الشباب أنه أثناء دخول اللاعبين لغرف الملابس بين شوطي المباراة توجه عبدالغني للخيبري وضربه فجأة، مؤكدةً أن عماد خليلي المهاجم الفلسطيني كان أحد المتواجدين وشهد على كل ما حدث، مشيرةً إلى أن كاميرات الملعب الداخلية سجّلت الواقعة. ومن جانبهم استند الشبابيون على هذه الكاميرات في الشكوى التي تقدموا بها بعد انقضاء المباراة.

ونقلت "العربية.نت" رواية الشباب لحسين عبدالغني الذي أكد أنه لا يعرف أي شيء عن ما يقوله الشبابيون وقال: "لو حدث مثل ما ذكروا لخرج الخيبري وتحدث عن هذا الموضوع في اللقاء الذي أجراه مع القناة الرياضية"، مشيراً إلى أن البعض يحب تناقل مثل تلك الأخبار، خصوصاً أن الدوري يمر بفترة توقف.

يذكر أن الفريقين التقيا مساء أمس ضمن دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز الشباب بهدفي حسن معاذ وعماد خليلي، بينما سجل يحيى الشهري هدف النصر الوحيد.