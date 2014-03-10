أبطال إفريقيا: الترجي يبلغ الدور الثاني

المصدر: نيقوسيا - أ ف ب

بلغ الترجي التونسي، المتوج باللقب مرتين، الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم باكتساحه ضيفه غور ماهيا الكيني 5-صفر اليوم الاثنين في إياب الدور الأول.

ويدين الترجي بتجديد فوزه على منافسه الكيني، الذي خسر أيضا ذهاباً على أرضه 2-3، إلى هيثم الجويني، صاحب هدف الفوز ذهاباً، إذ سجل ثلاثية في غضون 13 دقيقة (44 و48 و57) وأضاف الغاني هاريسون افول (55) وإدريس المحيرصي (75) الهدفين الأخرين في المباراة التي أضاع خلالها أصحاب الأرض ركلة جزاء أيضا في الشوط الأول عبر خالد المولهي الذي سدد في القائم.

يذكر أنه تم تأجيل هذه المباراة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية في العاصمة تونس.

ويلتقي الترجي في الدور الثاني ريال باماكو المالي الذي أطاح بانييمبا النيجيري.