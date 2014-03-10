اتحاد كرة القدم يستحدث إدارة للجودة

تأتي القضايا والمشاكل الرياضية تباعاً فلا نلبث أن نغلق ملف هذه القضية إلا نفتح ملف قضية أخرى جديدة مختلفة في المضمون والشكل والمحتوى عن سابقتها، فيبدأ الإعلام الرياضي بتناولها من جميع جوانبها على أنها أحد أهم قضايا الموسم الرياضي، وتتسارع البرامج الرياضية في استقطاب أطراف النزاع عبر مداخلات تلفزيونية فيفرغ ضيوف البرامج من أصحاب الخبرة والتجارب الإعلامية والميدانية في الزج بآرائهم والإدلاء بمرئياتهم والتحاور بشكل غير مألوف من أجل إقناع المشاهد والمتابع وحتى مقدم البرنامج برجاحة عقل هذا الضيف، ولا ننسى أن هناك ضيوفا يخرجون عن النص في الدخول بالذمم والنوايا؛ وهذا هو قمة التعصب وضحالة الفكر والعقل.

المتابع لكل هذه الأحداث التي يتناولها الإعلام يعلم يقينا أننا نفتقد للوائح والأنظمة التي ربما تحسم الكثير من القضايا التي تواجهنا من حين لآخر، فلو كان هناك لائحة داخلية تخص إدارة المنتخب السعودي الأول متوافقة مع لائحة الاحتراف المحلية والدولية لما حدث هذا اللغط والتشكيك بقدرات القائمين على المنتخب وكذلك اتحاد الكرة ولجانه في عدم قدرتهم على اتخاذ قرار صارم تجاه الحارس الدولي عبد الله العنزي، الشيء الغريب والعجيب في هذه القضية عدم إعلان الأسماء التي وقع عليها الاختيار قبل الجولة 23 كما حدث من قبل.

كنت أتمنى من رئيس الاتحاد أحمد عيد ونائبه محمد النويصر وبقية أعضاء المجلس تشكيل إدارة للجودة تضم مجموعة متنوعة من الخبراء مهمتهم تقييم وتعديل وتوجيه عمل اللجان والعاملين في اتحاد الكرة مع نهاية كل موسم ليتم استكمال النواقص التي تسببت في إزعاج الوسط الرياضي في الموسم الذي يليه، أعتقد أن سبب هذا الضجيج عدم وجود ضوابط وعقوبات إدارية حالة انضمام اللاعب إلى أحد المنتخبات.



المتاجرة بعواطف المدرجات

عقب خسارة النصر من الشباب في كأس الملك اطلعت على عدد كبير من التغريدات الرياضية عبر حسابي في تويتر وقرأت بعض المساجلات الحادة بين جماهير الأندية المتنافسة بسبب ما ذهب إليه مفسر الأخلام الذي أكد أن نادي النصر سيحقق ثلاث بطولات هذا الموسم، ولكن بعد أن تم إخراج النصر من بطولة الملك على يد نادي الشباب فقد حاول مجموعة من المغردين إحراج المفسر في ما تنبأ به، ولكن سرعان ما وجد هذا المفسر الذكي مخرجا أقنع به معظم المتابعين وهو حصول الفريق النصراوي على بطولة الدوري وكأس السوبر بالإضافة إلى كأس ولي العهد.

أستغرب أن تستقطب القنوات والبرامج الرياضية كل من هب ودب من مفسرين ومستصحفين وأسماء بعيدة كل البعد عن وسطنا الرياضي التي أفرزت برامج هابطة كثرت فيها المشادات بين الإعلاميين بسبب ميولهم وانتماءاتهم وكأن المتلقي لا يشجع إلا هذا النادي أو ذاك، أتمنى من إخواني القائمين على هذه البرامج والقنوات الرياضية العزيزة على قلوبنا أن يحسنوا الاختيار ليرتفع مستوى المنتج الذي يقدم للمشاهدين من أجل عدد أكبر من المتابعين.



مقتطفات من الرياضة السعودية

لكل ناد رجال عظماء يقدمون كل ما لديهم من أجل إبراز اسم المنطقة ودعم للنادي وشبابه؛ والشيخ فهد المحيميد هو أحد رجال نادي التعاون الأوفياء الذي بذل كل ما يملك من سخاء وعطاء من أجل سكري القصيم وجماهيره.

ما فعله رجالات ورموز نادي الزلفي في ثلاثة أسابيع عجزت عنه أندية تمتلك الملايين، أتمنى من القائمين على إدارة نادي الزلفي العمل بجد من أجل سرعة وجود هذا النادي في دوري ركاء.

مدرب المنتخب الإسباني لوبيز كارو محظوظ أكثر من أنه يمتلك قدرات فنية جيدة تمكنه من تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات النهائية.

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية