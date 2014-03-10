معلومات جديدة تعيد صياغة تاريخ ماجد عبدالله

كشف الإحصائي الكويتي، حسين البلوشي، أرقاماً مهمة للمهاجم السعودي المعتزل ماجد عبدالله، وأكد البلوشي لـ"قناة العربية"، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يدوّن العديد من مباريات مهاجم النصر السابق، بسبب عدم إرسال نتائج المباريات في أوقات سابقة، مؤكدا أن ماجد سجّل 91 هدفا خلال 121 مباراة.

وقال البلوشي: "ساهمت في الاتصال بالفيفا لإعداد ملفات للاعبين عمانيين، وكويتيين، وإماراتيين، وبحرينيين بجانب القطريين، من أجل إدخالهم إلى النادي المئوي بالفيفا، ولكن لاحظت أن ماجد عبدالله أرقامه قليلة مقارنة بالنتائج التي حققها في السابق".

وعاد البلوشي ليضيف: "هناك معلومات غير دقيقة وغير صحيحة في ملف الفيفا، طلبت الملف الرئيسي عبر المصادر، حيث يملك ماجد 116 مباراة و71 هدفاً، وهذا رقم قليل بلا شك".

وأضاف صاحب المكتبة الكروية: "وثقت المعلومات خلال 24 ساعة. وجدت20 هدفا غير معتمدة و10 مباريات ناقصة لم تسجل وخمسة مباريات غير معتمدة، لعدم تطابق المباريات الدولية، وعندئذ وصل رصيد ماجد إلى 91 هدفاً و121 مباراة دولية".

وأوضح حسين: "ماجد الآن من ضمن ثلاثين هدافا في العالم، وإذا اعتمد الفيفا الـ91 هدفاً، ستتغير الحسبة ويصبح ماجد خلف الإيراني علي دائي بـ109 أهداف، فيما سيكسر رقم بوشكاش الحاصل على 84 هدفا".

ومع الأرقام الكبيرة، سيحطم ماجد عبدالله، الرقم العربي التاريخي، الحاصل عليه الكويتي بشار عبدالله بـ75 هدفا، وذكر البلوشي الجماهير السعودية، ببداية ماجد في دورة الصداقة في باكستان عام 78، حين سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) آنذاك، وفي نفس الدورة أحرز هدفاً في مرمى منتخب كينيا.

وواصل ماجد تحطيم الأرقام في بطولة آسيا، حيث سجل هدفاً أمام قطر، فيما عزا البلوشي سبب ضياع أرقام ماجد إلى الأحداث السياسية، كغزو الخليج عام 90.