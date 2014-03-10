المهنا يطلب التسجيل في قضية حكم السروات ويهدد بعقوبة

شهدت الملاعب السعودية الجمعة الماضية، حادثة غريبة تمثلت في تسجيل لاعبي فريق السروات، مقطعٍ صوتي، على حكم مباراة فريقهم أمام الساحل ضمن تصفيات الصعود إلى الدرجة الثانية, التي احتضنها ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

ووفقاً للاعبي السروات, فقد استغرب بعض من كان في الملعب من كلمات صدرت عن الحكم عبدالرحمن السلطان, أثناء سير المباراة، وادعى محمد أبو عراد مدرب السروات، أن تعامل حكم المباراة أثار الاستغراب ببعض التصرفات والمفردات، مشيرا إلى أن أحد لاعبي فريقه تمكن من تسجيل بعض المفردات بعد تزايد الشكوك.

وأوضح أبو عراد لـ"العربية.نت" أن الحكم قال في أحد المواقف: "بكرة أحتسب لكم ركلة جزاء"، متهماً الحكم بإضاعة جهود فريقه في الصعود رغم ما صرف من أموال لتحضيره. فيما أضاف مدرب السروات، وقائد فريق أبها السابق: "حضرت موقفا بنفسي، قبل بداية المباراة، حين وجّه الحكم ألفاظا نابية إلى مسؤولي البوابة، الذين رفضوا إدخاله بسبب افتقاده بطاقة الدخول، ويبدو أن الموقف انعكس علينا داخل الملعب". وأضاف: "بعد طردي أثناء سير المباراة، قال لأحد لاعبي فريقي "بدون أن تتكلم معي ولا أوديك المدرجات مع مدربك".



وأقسم ناصر القحطاني، قائد فريق السروات أن حكم المباراة قال لهم أثناء اللعب: "لو ركلة الجزاء صحيحة مئة بالمئة لن أحتسبها". وقال القحطاني لـ"العربية.نت": الحكم قال لزملائي عبارات سيئة وقال لي شخصياً "بكرة إن شاء الله أحتسب لكم الخطأ"، ورددت عليه قائلا: يوجد أسلوب أرقى من كذا، ولكنه استمر في أسلوبه الغريب".

وأشار القحطاني إلى مواقف سابقة، بين الحكم وفريق السروات، حيث كانت المباراة الأخيرة ضد الساحل، ثالث مباراة تجمعهم بالحكم "القضية"، فيما كان أبرز موقف سابق بين الطرفين، عندما أخرج السلطان سبعة لاعبين من السروات في مباراتهم أمام فريق حراء قبل بداية المباراة بدقائق، وذلك بحجة طول الأظافر والقزع.

وامتنع حكم المباراة عن التصريح لـ"العربية.نت"، وقال بالحرف الواحد: "تستطيعون مخاطبة اللجنة الرئيسة بقيادة عمر المهنا، لا يوجد لدي تعليق، وإذا أعطاني رئيس اللجنة إذناً بالحديث، سأتكلم، أنا أرفض تماما".

وتواصلت "العربية.نت" مع عمر المهنا، رئيس لجنة الحكام، لمعرفة رأيه في القضية، فقال: "اتصل بي مدرب السروات قبل يومين، وإذا كانوا يملكون تسجيلا صوتيا، فعليهم إرساله إلى الاتحاد السعودي لمعرفة ماذا حدث، واتصلت بالحكم وتحدثنا عن الموضوع وغدا سيرسل لنا خطابا".

وأكد المهنا أن إدارة السروات حتى الآن لم ترسل التسجيل الصوتي، وفي حال ثبات صحة التسجيل، فإن العقوبة لن تكون سرية في مثل هذه القضايا، على خلاف العقوبات السرية لحكام المباريات. فيما يجد رئيس اللجنة الكثير من المعارضين من قبل رؤساء الأندية السعودية.