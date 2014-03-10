الهلال يخيّر لاعبيه بين الاعتزال أو الانتقال بعد 36

حددت إدارة نادي الهلال السعودي، عمر 36 عاما، كحد أقصى للاعبي الفريق الأول، ليتوجب على لاعبي الفريق آنذاك، إما اعتزال لعب كرة القدم، أو الانتقال إلى فريق آخر.

واتضحت السياسة الزرقاء الجديدة، بعد مفاوضة قائد الفريق ياسر القحطاني (32 عاما)، التجديد لمدة أربعة أعوام، وعرضت الإدارة عقدا جديدا يمتد لثلاث سنوات، لصانع الألعاب محمد الشلهوب (33 عاما).

وجاءت صفقة لاعب الوسط سعود كريري، القادم من فريق الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتؤكد الأسلوب الجديد، في النادي العاصمي، حيث وقّع البالغ 33 عاما، على عقد لمدة عامين ونصف.

وأوصى مدرب الفريق سامي الجابر، بفض علاقة النادي، مع اللاعبين الذين تجاوزا 36 عاما، كمعيار لتحديد عطاء اللاعب داخل المستطيل الأخضر. فيما يبرز أكثر من لاعب في الدوري السعودي، تخطى سن الـ36، من بينهم لاعبي النصر حسين عبد الغني ومحمد نور، وحارس النهضة تيسير آل نتيف.