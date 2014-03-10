بيليه: على البرازيليين نسيان مظاهرات الشوارع

طلب الأسطورة بيليه، من جماهير بلاده في البرازيل ترك المظاهرات في الشوارع أثناء مونديال كأس العالم 2014، الذي سينطلق في شهر يونيو المقبل، فيما أكد الهداف المخضرم، أن الحكومة ستعمل جاهدة لكي لا تفسد التظاهرات المنافسة العالمية.





وقال بيليه قبل ثلاثة أشهر من ركلة البداية العالمية: "نعم، البطولة فرصة كبيرة وسيكون الامر رائعا بالنسبة الى البرازيل ومن المهم جدا تنظيم هذا الحدث بطريقة جيدة جدا".



وأضاف: "لدينا فرصتان كبيرتان، لكي نقدم عرضا رائعا، وكوني برازيليا، فإني أشعر بالخيبة، وأتمنى ألا تفسد المظاهرات كل هذه الأمور، خلال منافسات كأس العالم 2014، ودورة الألعاب الأولمبية 2016".



وتحدث بيليه عن المنتخب البرازيلي فقال: "تعودنا رؤية المنتخب البرازيلي يسجل الكثير من الأهداف لكن كأس العالم مختلفة، إنها بطولة قصيرة على مدى شهر كامل، يتعين علينا أن نكون حذرين لوجود منتخبين كبيرين هما ألمانيا وإسبانيا اللذان يستحقانا الاحترام".



ويتظاهر عشرات الآلاف من البرازيلين، كل فترة، بسبب سوء المعيشة الاقتصادية، وتردي وسائل النقل، حيث يطالب المحتجون الحكومة بإنفاق المزيد من الأموال على الحياة الاجتماعية بدلا من صرفها على بطولة كأس القارات 2013، وكأس العالم 2014، والدورة الأولمبية 2016.