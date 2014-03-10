تصريحات العقيل "تستفز" المهددين بالهبوط

اعتبر أحمد العقيل، نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن الأندية التي تأكد هبوطها أو يلاحقها شبح النزول للدرجة الأدنى هي من تروج أحاديث زيادة أندية دوري المحترفين في كل موسم.

وقال العقيل لـ"العربية.نت": "لا يمكن الحديث عن زيادة الأندية والموسم لم ينتهِ سواء بالإثبات أو النفي، وكل من يروج هذه الأقاويل تهمه زيادة الأندية وربما لأنهم مهددون بالهبوط، وهذا ينطبق على كل المسابقات الـ14 التي تندرج تحت مظلة الاتحاد السعودي، وفي كل موسم يُرفع خطاب من الأندية يطالب بالزيادة تحت مبررات مثل منحهم فرصة أخرى لتقديم أنفسهم بشكل أفضل".

وخالف موفق السنيد، نائب رئيس نادي النهضة، ما قاله العقيل، وأكد في حديثه لـ"العربية.نت" أن الاتحاد الآسيوي منح نظيره السعودي مهلة لزيادة عدد الأندية كأحد المتطلبات للحفاظ على المقاعد السعودية الأربعة في دوري أبطال آسيا وانقضى الموسم الفائت والموسم الحالي دون زيادة، ويقول: "لأول مرة منذ سنوات تتنافس أندية مختلفة على الهروب من الهبوط، وليست مقصورة على ناديين كما جرت العادة".

وتابع: "زيادة الأندية ستساعد المنتخب بشكل مباشر، من خلال ضغط المباريات، وسيكون اللاعب الدولي قادر على التعامل مع المنافسات الدولية وتداخلها".

ولم يخفِ عبدالعزيز الدوسري، رئيس الاتفاق، أن تأييده لزيادة عدد الأندية في دوري المحترفين يعتمد على تأثيرها المالي من خلال عقد النقل الجديد وقال: "نحن لسنا مهددين بالهبوط، لكن عندما وجدت أن 11 نادياً وقعوا على خطاب المطالبة بزيادة الأندية وقعت عليه"، وتابع: "الناحية المادّية هي أساس مطالبتنا، وعند زيادة عدد المباريات سيكون عقد النقل التلفزيوني أكبر، وأؤكد أن موافقتنا على خطاب الزيادة مرتبطة بعدم تأثيرها – الزيادة - على حصة كل ناد من مبالغ النقل التلفزيوني".

ومن منطلق فنّي، اعترض مريح آل مريح، رئيس نادي العروبة على ما ذكره العقيل وأكد لـ"العربية.نت" أن دوري هذا الموسم يعتبر من أقوى النسخ التي مرت خلال السنوات الأخيرة، ويقول: "منذ سنوات لم نشاهد هذا العدد من الأندية في منافسة شرسة للهروب من الهبوط، علماً أن معدل 24 نقطة الذي تمتلكه أغلب الأندية برصيدها كان كافياً الموسم الفائت لضمان مركز في وسط الترتيب العام، كما أن الأندية التي تعتبر صغيرة هي من تسببت بالنزيف النقطي لأندية الهلال والشباب والاتحاد، وهذا دليل على أن الدوري الحالي قوي على العكس من دوري الموسم الفائت الذي كان ضعيفاً، والدليل على ذلك حصول الفتح عليه دون ضجيج وسط انخفاض مستويات جميع الأندية".

وتابع: "يجب أن تكون هناك زيادة للأندية لكي تغطي جميع مناطق المملكة، لإحداث حراك اجتماعي ورياضي في المناطق، فنحن في الجوف شهدنا حراكاً اقتصادياً قبل مباريات الهلال والنصر بشهادة هيئة السياحة السعودية".