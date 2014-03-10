خيتافي يقيل غارسيا بعد فشل الـ"12 مباراة"

المصدر: مدريد - أ ف ب

أقال نادي خيتافي الإسباني مدربه لويس غارسيا لسوء النتائج التي حققها الفريق تحت إشرافه في الآونة الأخيرة عقب فشله بالفوز في مبارياته الـ12 الأخيرة، وتحديداً منذ نوفمبر الماضي، ليتراجع ترتيب الفريق العاصمي للمركز الخامس عشر وبات مهدداً بالهبوط.

وقال غارسيا في مؤتمر صحافي "إنه يوم حزين، أتمنى من صميم قلبي بقاء خيتافي موسماً جديداً في الدرجة الأولى"، وأضاف: "على مدى 113 مباراة أقيمت بإشرافي حققت الأهداف الموضوعة باستثناء المباريات الـ12 الأخيرة".

ومن المتوقع أن يحل بدلاً منه لاعب الفريق السابق الروماني كوزمين كونترا الذي دافع عن ألوان النادي من2005 إلى 2010 ويشرف حاليا على بترولول بلويستي الذي أعلن بدوره عن رحيل كونترا ليستلم منصباً جديداً في إسبانيا.