ركبة ستروتمان "تحرمه" من كأس العالم

سيغيب كيفن ستروتمان لاعب وسط منتخب هولندا عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل الصيف المقبل بعد تعرضه لإصابة في غضروف ركبته اليسرى.

وقال لويس فان جال، مدرب هولندا لوسائل إعلام محلية بعد إصابة ستروتمان في مباراة فريقه روما التي خسرها بهدف أمام نابولي في الدوري الإيطالي أمس الأحد "لا أستطيع تخيل مدى إحباط اللاعب. كيفن كان في حالة رائعة."

وأضاف "إنها ضربة كبيرة للمنتخب الوطني، كيفن ساعد الفريق بشكل مؤثر في تصفيات كأس العالم.. والآن ضاع حلمه."

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن ستروتمان سيغيب لنحو ستة أشهر وحاول ستروتمان اللعب بعد الإصابة لكنه خرج محمولا.

وكان ستروتمان تعرض لإصابة أيضا في ركبته اليمنى خلال مباراة هولندا الودية التي انتهت بخسارتها 2-صفر أمام فرنسا في باريس يوم الأربعاء الماضي واضطر المدرب فان جال إلى استبداله في الشوط الأول.

وفي العام الماضي قال فان جال إن هناك ثلاثة لاعبين ضمنوا أماكنهم في تشكيلة هولندا لكأس العالم هم ستروتمان وروبن فان بيرسي وآرين روبن.

وستلعب هولندا في المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم مع إسبانيا وأستراليا وتشيلي.