صحيفة إسبانية: أرامكو تشتري فالنسيا بـ400 مليون يورو

كشفت صحيفة "ليفانتي إيلميركانتيل فالينسيانو" الإسبانية أن شركة أرامكو باتت قريبة من شراء نادي فاليسنا، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لقاء 400 مليون يورو، بالإضافة لمبلغ 130 مليون يورو لإكمال بناء ملعب "المستايا" الجديد وهو معقل النادي الملقب بالخفافيش.

وأكدت الصحيفة أن النادي الإسباني الذي يعاني من ضائقة مالية دفعته لبيع أغلب لاعبيه في السنوات الأخيرة وأبرزهم دافيد فيا وخوان ماتا ودافيد سيلفا وروبيرتو سولدادو، بدأت المفاوضات مع الشركة السعودية العملاقة منذ شهر نوفمبر الماضي، ويعتبر العرض الأفضل من بين العروض الموجودة في مكاتب النادي.

وبدأ فالنسيا ببناء المعلب الجديد عام 2009، مقابل 220 مليون يورو، لكنه لم يستطع دفع سوى 90 مليوناً، وبقي المشروع معلقاً منذ ذلك الحين.