عبدالله بن مساعد: "التغيير" قادنا لـ"نصف النهائي"

اعتبر الأمير عبدالله بن مساعد أن الانتصار الذي حققه ناديه، شيفيلد يونايتد، على تشارلتون أتليتك في ربع نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم يعتبر فوزاً "تاريخياً" وامتدادا لما حققه الفريق من نتائج خلال الأسابيع العشرة الماضية.

وقال مالك نادي شيفيلد في مداخلة تلفونية بنشرة الأخبار بقناة "العربية": "لم أتخيل أبداً أن نصل إلى نصف نهائي كأس إنجلترا، لكننا توفقنا رغم مواجهتنا لأستون فيلا وفولهام ناديي الدرجة الممتازة الإنجليزية".

وبالرغم من البداية المتعثرة التي بدأ الفريق بها الموسم فإنه تحسن مؤخراً، وذلك طبقاً لما قاله الأمير عبدالله" غيرنا المدرب ومدير الفريق عقب سلسلة هزائم، وبعدها تحسن الأداء العام حتى وصلنا لانتصارنا التاسع على التوالي وتغلبنا على جميع منافسينا بالدوري".

وتوقع المالك الذي اشترى النادي العريق شهر سبتمبر الماضي أن يكون موسم فريقه المقبل جيداً ويقول: "كنت أعتقد أننا سنخرج بالنسبة الأولى ببعض الخسائر المالية، لكن بعد التأهل لنصف النهائي سنجني بعض الأموال وستفيدنا مستقبلاً ببناء الفريق وتدعيم احتياجات المدرب".

وكان شيفيلد يونايتد قد تغلب على ضيفه تشارلتون أتليتك من أندية الدرجة الثانية بهدفي راين فلين وجون برايفورد ليصبح أول نادٍ من أندية الدرجة الثالثة يصعد إلى نصف نهائي الكأس الإنجليزية منذ ويكومب في موسم 2001.