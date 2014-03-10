لاعب نيوكاسل يعترف بـ"دخول المراهنات"

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم إن دان جوسلينغ لاعب وسط نيوكاسل يونايتد أقر بالاتهام الموجه إليه بالدخول في مراهنات في مخالفة لقواعد الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي بموقعه على الإنترنت أن جوسلينغ أقر بعدة انتهاكات للقاعدة أي 8 والتي تتعلق بسوء السلوك المرتبط بالمراهنات.

وتحظر تلك القاعدة على لاعبي كرة القدم المراهنة على البطولات التي يشاركون فيها في الموسم ذاته أو على مباريات لهم تأثير مباشر أو غير مباشر عليها.

وتابع الاتحاد الإنجليزي "طلب جوسلينغ جلسة استماع شخصية وسيتم تحديد موعدها في خلال المدى القريب."

وخاض اللاعب البالغ من العمر 24 عاما خمس مباريات مع نيوكاسل هذا الموسم عقب عودته إلى صفوف النادي من فترة إعارة لدى بلاكبول في وقت سابق هذا الموسم.