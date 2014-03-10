ميلان ينوي بيع ماريو بالوتيلي

بات المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهدداً بالطرد من ميلان الإيطالي، وذلك في حال فشل الفريق في اجتياز مباراة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقالت صحيفة "التوتوسبورت": "إن إدارة الميلان غير مقتنعة بما يقدمه المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي مع الروزنيري في الموسم الحالي، وترغب في جلب لاعب حاسم يمكنه صناعة الفارق في خط الهجوم، بينما يعاني بالوتيلي بشكل مستمر من الإصابات والعجز التهديفي في الموسم الحالي بجانب كثرة مشاكل اللاعب داخل وخارج الملعب وتعرضه للإيقافات"، وينتظر أن تتأثر ميزانية الميلان بشكل كبير في حالة السقوط أمام أتلتيكو.

ونشرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية في نوفمبر الماضي إحصائية مثيرة للاعب تفيد بأنه سجل أهدافاً بنفس عدد البطاقات الملونة التي أخذها, إذ تحصل ماريو على 75 بطاقة ملونة طوال مسيرته الكروية مع إنتر ميلان, ومانشستر سيتي، مؤخرا أي سي ميلان, ومنها 6 كروت حمراء, فيما سجل اللاعب "المشاكس" 75 هدفا، بالإضافة إلى 12 هدفا مع المنتخب الإيطالي تحصل فيها على 10 إنذارات وطرد وحيد.