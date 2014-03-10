"لاتيني" يجهز الأخضر لـ"أمم آسيا"

كشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن إدارة المنتخب السعودي تتواصل حالياً مع اتحادات كرة القدم في عدد من دول أميركا الجنوبية، وذلك لخوض المباراة الودّية الوحيدة قبل دخول معترك كأس أمم آسيا 2015.

وبحسب ذات المصادر فإن خوان لوبيز كارو، مدرب المنتخب السعودي، طلب من إدارة الفريق الوطني تأمين مباريات ودية مع فرق متوسطة المستوى والابتعاد عن المنتخبات التي ستخوض منافسات كأس العالم، وذلك عندما يعسكر الأخضر في أوروبا شهر مايو المقبل.

وتبرز أسماء منتخبات الباراغواي وتشيلي والأورغواي وهي المنتخبات التي يستهدف السعوديون اللعب مع أحدها بين شهري أكتوبر وديسمبر من العام الجاري، مع التأكيد على استغلال جميع أيام فيفا المقبلة قبل دورة الخليج والتي ستقام في نوفمبر.

ولم يخض المنتخب السعودي أي مباراة ودية العام الماضي في أيام فيفا إلا بطولة "أو أس أن" الدولية الودية بالرياض والتي أقيمت شهر ديسمبر.