السليمان لـ"العربية.نت": لاعبونا "تناسوا" رواتبهم

أكد محمد السليمان المشرف العام على فريق كرة القدم باتحاد جدة، أن فريقه بات في أتم الجاهزية لخوض مواجهة ضيفه العين الإماراتي ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا، مبينا أن قائمة الفريق تخلو من الإصابات باستثناء الحارس فواز القرني لعدم اكتمال جاهزيته حتى الآن.

وأوضح السليمان في تصريحه لـ"لعربية.نت" أن فريقه يسعى لحصد أول انتصار آسيوي أمام خصم صعب ومتمرس كنادي العين الإماراتي، مبيناً أن غياب نجم نادي العين عمر عبدالرحمن عن اللقاء يعد أمراً إيجابياً للاتحاد خلال المباراة.



وحول الأوضاع الإدارية والمالية التي يعيشها الفريق حالياً ومدى تأثيرها على مسيرة النادي، قال السليمان: "أحب التأكيد على أن كافة اللاعبين تناسوا قضايا المستحقات والرواتب المتأخرة في الفترة الحالية.. أصبح التركيز منصباً حول عودة الفريق إلى مكانه الطبيعي وتقديم عطاءات أكبر تخدم مسيرة النادي وطموحاته".

وحول أولويات النادي خلال الفترة المقبلة، وهو الذي يصارع على ثلاث مسابقات قال السليمان: "طموحاتنا هي تجاوز دور المجموعات في آسيا وهو مطلب رئيسي، دون إغفال مسابقة كأس الملك والتي نحمل لقبها، أو لقاءات الفريق المتبقية بالدوري والتي نسعى إلى تحقيق الانتصار من خلالها لكسب مزيد من الاستقرار والتجانس والثقة".