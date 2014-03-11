السيتي يضع آماله على الأرجنتيني أغويرو

يملك سيرجيو أغويرو سجلا جيدا في مواجهة برشلونة الإسباني، وربما يلعب المهاجم الأرجنتيني دورا مهما مع مانشستر سيتي إذا أراد النادي الإنجليزي تحدي التوقعات والوصول إلى دور الثمانية لأول مرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخسر السيتي بهدفين نظيفين على أرضه في لقاء الذهاب الشهر الماضي، وسيدخل مباراة العودة في دور الستة عشر، غدا الأربعاء، على ملعب برشلونة، وهو الفريق صاحب الترشيحات الأقل في التأهل.

وغاب أغويرو عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة، لكنه عاد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الثاني من مارس الماضي، ليقود الفريق للتتويج باللقب. وأحرز أغويرو خمسة أهداف في عشر مباريات بالدوري الإسباني أمام برشلونة مع أتليتيكو مدريد الذي لعب ضمن صفوفه بين 2006 و2011.

وقال التشيلي مانويل بليغريني، مدرب سيتي بموقع النادي على الإنترنت، أمس الاثنين: "الأداء الفردي للاعبين مهم دائما في المباريات الكبيرة".

وأضاف بليغريني الذي يقود سيتي في أول موسم له بعدما أمضى فترات في إسبانيا مع فياريال وريال مدريد وملقة "بالطبع الأمر صعب". وتابع "لكن لا أملك أي شكوك في أننا سنذهب إلى برشلونة ونحن نفكر في قدرتنا على الفوز، وسنحاول الثأر هناك".

ويعرف بليغريني جيدا مدى صعوبة مواجهة برشلونة بعدما تقابل معه 22 مرة في الدوري الإسباني، لكن المدرب التشيلي حقق أربعة انتصارات فقط، كان آخرها بنتيجة 2-1 مع فياريال في معقل النادي الكالوني في مارس 2008، لكن مع ريال مدريد خسر بليغريني 1-صفر في برشلونة و2-صفر في العاصمة الإسبانية.

وأضاف "سنحاول اللعب بالإيقاع الذي نحتاجه لتسجيل الأهداف. إذا استطعنا تسجيل هدف مبكر ربما يتوتر برشلونة بشكل أكبر". وتابع "هناك الكثير من الأمور التي تؤثر في نتيجة المباريات الكبيرة، ومن الصعب معرفة ما هو العامل الأساسي. إذا قدمنا مباراة جيدة فأنا واثق من قدرتنا على النجاح".