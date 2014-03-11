الخسارة من فولاذ الإيراني تزيد أوجاع الفتح

أحرز فولاذ خوستان الإيراني هدفا من ركلة جزاء ليفوز على ضيفه الفتح السعودي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق القائد باختيار رحماني من ركلة جزاء نفذها على يمين الحارس علي المزيدي الذي اتجه الناحية الأخرى قبل نحو عشرين دقيقة من نهاية اللقاء.



وفي الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع كاد الفتح أن يسجل أول هدف له على الإطلاق في دوري الأبطال لكن لاعبه عبد العزيز أبو شقرة سدد الكرة فوق المرمى مباشرة من مدى قريب.



وأصبح رصيد فولاذ أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية متأخرا بفارق الأهداف عن الجيش القطري الذي فاز 2-1 على مضيفه بونيودكور الأوزبكي في وقت سابق اليوم. وبقي الفتح حامل لقب الدوري السعودي في المركز الرابع وله نقطة واحدة لكنه لم يسجل أي هدف في مباراتين.

