خمسة رؤساء أندية رياضية يحزمون حقائب الرحيل

يحلم مشجعو الأندية الرياضية برئيس نادٍ يحقق جميع الأحلام الممكنة، ويغدق الأموال بشراهة على لاعبي الفريق الكروي الأول، ويعامل النجوم بحرص واهتمام بالغين، ويتمنى عشاق الكيان أن يصبح رئيس النادي أبرع من المزارع، وهو يحصد الوردة البيضاء وسط حقل الصبّار الكثيف.

فيما بعد، يمضي الموسم تلو الموسم، ويكتب النجاح أو الفشل لرئيس النادي، فلربما يحقق البطولات ويرحل تاركا ذكريات سعيدة لدى الجماهير، أو يترك المقعد الساخن غير مأسوفٍ عليه، ويبحث الأنصار عن بديل إداري آخر.

وتستعرض "العربية.نت" أبرز رؤساء الأندية "المرشحين" للرحيل عن أندية دوري عبداللطيف جميل بعد الموسم الجاري.

- خالد البلطان.. رئيس نادي الشباب الذي صرح برغبته أكثر من مرة بالرحيل عبر وسائل الإعلام التي كشفت عن اجتماع سابق مع الرئيس الشرفي، الأمير خالد بن سلطان، ويبدو أن الرجل العقاري المولود عام 1968 سيترك الشباب بعد تسع سنوات من ترأس الإدارة، حقق من خلالها أكثر من ثماني بطولات، ولم يتحدد حتى الآن من سيخلف صاحب الـ45 عاما في الرئاسة.

- الأمير فهد بن خالد.. رئيس نادي الأهلي الذي أسر للمقربين من حوله بالخروج من أسوار القلعة الخضراء، رغبة في البقاء مع عائلته التي تقطن في العاصمة السعودية الرياض، خصوصا مع إكماله لولائة رئاسية كاملة منذ عام 2010، حقق خلالها أربع بطولات، فيما بدأ العمل كرئيس لجهاز الكرة عام 2009، وسبق أن ألمح صاحب الـ40 عاما للصحافيين برحيله فيما ستعقد جمعية عمومية لاحقا للتصويت على الرئيس الجديد وسط رغبة جماهيرية بعودة الرئيس السابق أحمد المرزوقي.

فيصل بن تركي.. رئيس نادي النصر الذي انتهت فترة رئاسته في التاسع من شهر يناير الماضي، فيما مددت رعاية الشباب رئاسته حتى نهاية الموسم الجاري، ولم يكشف صاحب الـ40 عاما عن نواياه بالبقاء لفترة رئاسية جديدة، ويحسب لابن تركي تكوين قاعدة جماهيرية منذ توليه زمام الرئاسة عام 2009، ومع شراء لاعبين مميزين تمكن النصر من تحقيق كأس سمو ولي العهد، واقتراب الفريق نيل بطولة الدوري.

- عبدالعزيز المسلّم.. رئيس نادي الرائد كان لاعبا في صفوف الفريق الأحمر، وعمل إداريا قبل عشرين عاما، ويعتبر المسلّم رئيسا مكلفا لعام واحد من قبل اللجنة التنفيذية، وتؤكد المصادر نية الرئيس الاعتذار عن الاستمرار في كرسي الرئاسة نهاية الموسم الجاري، فيما تصل ديون النادي إلى عشرة ملايين ريال.

- فيصل الشهيل.. رئيس نادي النهضة الصاعد للدوري الممتاز بعد غياب عشرين عاما في الدرجات الدنيا، ويعتبر الشهيل من أقدم المسؤولين في الكرة السعودية، إذ سبق له رئاسة نادي الهلال بين عامي 1970 – 1972، وتشير الأنباء لحدوث اجتماع إداري في النادي الواقع بمدينة الدمام شرقي السعودية، وسيتضح رحيل أو إكمال الشهيل ولايته المتبقي منها سنتان.