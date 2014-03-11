عثمان مالي: (سبحة) الملك فهد و(نيشان) الناظر!

في الجزء الثاني من حواره المميز مع صحيفة (عكاظ اليوم) أشار الزميل عاصم عصام الدين إلى إحدى جواهر نادي الاتحاد التاريخية والمميزة وهو (نيشان الناظر) الجائزة التاريخية التي تمثل (هوية وتعويذة ورمزية) حصل عليها النادي عام 1351هـ في أول بطولة كروية تقام في المملكة، وهي جائزة تاريخية لاتقدر بثمن يفترض أن يعمل لها دولاب زجاجي داخل النادي وتعرض كجوهرة ثمينة أمام كل داخل وزائر للنادي.

كلام عاصم يفتح الباب على مصراعيه في الحديث عن ممتلكات نادي الاتحاد التاريخية و(الخرافية) وأهمية وجودها في متحفه لأنها تحكي عراقته وتاريخه وأولياته، خاصة وأنه سبق وأن تداول حديث طويل عن (اختفاء) بعض أهم ممتلكات النادي التاريخية (والثمينة) من النادي وقيل إن بعضها سرق، حتى إنه عثر على أحد الكوؤس في سوق للخردوات بجدة (!!) في حين يقال إن أحد الكوؤس (الملكية) الغالية بحوزة (فنانة خليجية) وإن هناك كأسا ثمينة أخرى يحتفظ بها أحد اللاعبين (رهينة) عنده حتى تسلم مستحقات له، وهو اليوم هارب من النادي ولا يعرف له خبر؟!.

من الممتلكات التاريخية الثمينة للنادي التي أذكرها (سبحة) الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) والتي قدمها للنادي (هدية) بعد فوزه ببطولة الدوري المشترك في نهائي حضرته أمام الشباب في الرياض عام 1402هـ ولا أدري هل هي موجودة في النادي أم أنها اختفت هي الأخرى وأصبحت بحوزة أحد رجالاته.

المهم أنها أيضا من (الجواهر) الثمينة التي يجب استعادتها وعرضها داخل النادي فهي هدية (أولى) ونادرة على الصعيد الرياضي.

وأختم بسؤال فأقول لجنة تقصي الحقائق التي لايزال عملها معلقا، فلا الأموال أعيدت؛ إذ لم نسمع بشيء من ذلك، ولا النتائج والقرارات أعلنت، ولا الموقف القادم للرئاسة واضح وكيف سيكون.. السؤال: هل فتحت اللجنة وكان من مهامها ملف (مسروقات النادي)؟!.

*نقلا عن عكاظ اليوم