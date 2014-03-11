فينغر يتمنى اللعب بـ11 لاعباً أمام بايرن

يعتقد الفرنسي آرسين فينغر مدرب أرسنال الإنجليزي أن الإحصاءات الخاصة بفريقه في أوروبا توضح أنه قادر على تعويض هزيمته 2-صفر في لقاء الذهاب عندما يحل ضيفاً على بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب في إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال لكرة القدم غدا الثلاثاء.

ويتطلع بايرن لأن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب دوري الأبطال وسيعتمد على استغلال فرصة اللعب أمام جماهيره لمواصلة مشواره في البطولة، لكن فينغر يعتقد أنه يجب على الفريق الألماني توخي الحذر وألا يضمن أي شيء.

وقال فينغر للصحافيين في ميونيخ اليوم "إنها مهمة ممكنة، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية". وأضاف: "التاريخ عامل مهم في اعتقادنا، نعلم أنه يمكننا أن نفعل هذا لأننا فعلناه من قبل."

وتابع "طريقة الفوز تعتمد على تقديم عرض من المستوى العالي مع مزيج من المهارات والثقة."

وأشار فينغر أيضا إلى ما حدث في 2003 بدوري الأبطال بعدما خسر فريقه 3-صفر على أرضه في الذهاب قبل أن يفوز 5-1 في لقاء الإياب أمام إنترناسيونالي الإيطالي.

وقال المدرب الفرنسي "الإحصاءات كانت ضدنا لكن فزنا 5-1 على ملعب إنترناسيونالي، فزنا في كافة أرجاء أوروبا." وأضاف "استمتعنا ببعض الأمسيات الجيدة في أوروبا لكن سيكون من الرائع أن نفوز غدا".



ولا يريد فينغر حالة طرد أخرى في فريقه بعد بطاقة حمراء للحارس البولندي فويتشيك تشيسني في لقاء الذهاب أمام بايرن وقال فينغر "أتمنى أن نحصل غدا على فرصة عادلة للعب بصفوف مكتملة حتى النهاية".

وكان أرسنال خرج من نفس الدور العام الماضي أمام بايرن رغم فوزه 2-صفر في لقاء العودة بألمانيا بعدما خسر مباراة الذهاب 3-1 على أرضه في لندن.