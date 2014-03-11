كأس الخليج: الرائد يتوعد صحم عمان

يسعى الرائد لاقتناص نقاط مباراته مع ضيفه صحم العماني اليوم الثلاثاء في انطلاقة الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج ليعتلي قمة المجوعة الأولى.. ويتجاوز كل ما يحدث له في الدوري المحلي في مشاركته الخارجية الأولى، بعد أن كان تعادل في مباراته الأولى مع الجهراء الكويتي.

وفي اليوم ذاته يستضيف البسيتين البحريني ثاني المجموعة الثالثة النصر الإماراتي المتصدر.

واليوم الأربعاء سيحاول الشباب الإماراتي ثاني المجوعة الثانية تجاوز بدايته غير الجيدة عندما يستضيف المحرق البحريني المتصدر فيما يحاول الخريطيات القطري تجاوز إخفاق البداية على حساب مضيفه النهضة العماني، الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة التي يتأهل منها الأول والثاني للدور ربع النهائي.

ويأمل الرائد أن يكون واحدا من الفرق المتأهلة وإن كان مدربه أكد مرارا وتكرارا على أنه ينظر للبطولة على أنها تجهيز للدوري الذي يخشى مغادرته هذا الموسم.. وأكد مدرب الرائد مارك بريس على أنه لن يجري تغييرات كثيرة على تشكيلة الفريق في مواجهة صحم العماني.

وقال البلجيكي قبل المباراة: "الوقت قصير ولا يسعفنا لإجراء تغييرات كبيرة في الفريق وسنعمل على النقاط الإيجابية السابقة وتعزيزيها وفي الوقت نفسه سنركز على معالجة السلبيات".

وتابع: "مشاركتنا فرصة جيدة لفريقنا لتقديم نفسه على المستوى الخليجي، ورغم صعوبة موقفنا في الدوري, فإننا سنبذل جهوداً كبيرة بهذه المسابقة".