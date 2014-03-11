بارون كابيتال تشتري أسهم مانشستر يونايتد

اشترت شركة استثمارات أميركية 2،5% من أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء. وأصبحت "بارون كابيتال" تملك 24% من الأسهم التي باعها مالكو النادي عائلة غلايزر الأميركية في 2012، برغم أنها تمثل 2،5% من مجموع أسهم النادي.

واشترت عائلة غلايزر النادي عام 2005، لكنها تخلت عن 10% من الأسهم في البورصة في أغسطس 2012، ولا تزال تحتفظ بنسبة 90% من الحصص. بينما ذكر محللون أن خطوة بارون كابيتال لن تكون لتعامل قصير مع النادي بل استتثمارا طويل الأمد. وبلغ سعر سهم يونايتد 84ر15 دولارا أميركيا الاثنين، وهي أعلى نسبة منذ نوفمبر الماضي.

وقالت الشركة في بيان إنها تشجعت لإتمام الصفقة في ظل الحديث عن اقتراب النادي الأحمر من التعاقد مع شركة نايكي وأوضح الخطاب: "تراجعت حصص مانشستر يونايتد بسبب التأخر في توقيع عقد تسويق عالمي مع شركة نايكي، وتراجع نتائج الفريق ويتوقع أن تحصل صفقة نايكي لكن خارج السنة المالية".

وتأتي الخطوة في ظل معاناة اليونايتد محليا وأوروبيا خصوصا في حملة دفاعه عن لقبه في الدوري الإنكليزي لكرة القدم وذلك بعد اعتزال مدربه الأسطوري السير اليكس فيرغوسون واستقدام مواطنه الأسكتلندي ديفيد مويز.