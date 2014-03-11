ماسكيرانو ومارتينو يؤكدان قدرة برشلونة على النهوض

قال خافيير ماسكيرانو، مدافع برشلونة قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إن ناديه لا يزال يملك النهم نفسه الذي ساعده على تحقيق النجاح في السنوات الأخيرة.

وفاز برشلونة خارج أرضه بهدفين على سيتي في مباراة الذهاب، ورغم أنه يتأخر حاليا بأربع نقاط عن غريمه ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، فإن ماسكيرانو يرى أنه لا ينبغي التشكيك في عقلية الفوز الموجودة لدى الفريق الحالي.

وقال المدافع الأرجنتيني "أظهرنا على مدار السنوات الخمس أو الست الماضية أننا لم نفقد رغبتنا في الانتصار وواصلنا إحراز الألقاب. خلال الموسم الجاري أحرزنا لقب كأس السوبر الإسبانية ونقاتل في ثلاث بطولات".

وأضاف: "لدينا الآن أفضلية، لكننا في حاجة للاستفادة من ذلك ومواصلة اللعب بأسلوبنا المعتاد الذي قدمناه على مدار السنوات، نثق في أنفسنا ونحن في حاجة للعب بأسلوبنا".

وتابع "من المعتاد أن يعتمد مانشستر سيتي على أسلوب هجومي، وأتوقع أن يخوض المباراة بعدة مهاجمين، أعرف أغويرو وأستطيع القول إنه واحد من أفضل خمسة مهاجمين في العالم".

وبلغ برشلونة الدور قبل النهائي لدوري الأبطال في آخر ستة مواسم، ومن غير المتوقع أن يتمكن سيتي من الإطاحة بالفريق الكاتالوني.

وزاد لاعب ليفربول الإنجليزي السابق: "أنا شخصيا لعبت كرة القدم في دول مختلفة، وكنا في مواقف أسوأ من الموقف الحالي، أعرف أن التطلعات هنا عالية جدا، لكننا اعتدنا على التعامل مع هذه المواقف".

وقلل تاتا مارتينو من أهمية الهزائم الأخيرة لبرشلونة، وقال المدرب الأرجنتيني: "الهزائم تأتي لأسباب مختلفة، ولا أعتقد أن للأمر علاقة بافتقاد الدافع. يعرف اللاعبون اسم الفريق الذي يلعبون له، لكن ما حدث أنه يمكن لهم الظهور بشكل سيئ في مباراة ارتكبنا العديد فيها من الأخطاء في بناء اللعب".

وحاول مارتينو تخفيف الضغوط الواقعة على لاعبيه البارزين مثل ليونيل ميسي ونيمار. وقال: "لم يلعبا معا بسبب الإصابات. في بداية الموسم لعبا معا بشكل رائع، لكن في الوقت الحالي لا يوجد تجانس كبير بينهما، لكن الأمر لا يتعلق بالتأقلم".

وأضاف "حقيقة أنهما أفضل لاعبين في العالم لا تعني أن بوسعهما اللعب بشكل تلقائي معا".