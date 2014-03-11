حماد لـ"العربية.نت": سر نادي الاتحاد لدى زلاتكو

اعتبر محمد حماد، المشرف العام على فريق الكرة بنادي العين الإماراتي، أن مباراة فريقه غدا أمام الاتحاد السعودي ضمن الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا، ستكون صعبة للغاية، وتكمن صعوبتها في أن ظروف الفريقين متشابهة، والاتحاد مصمم لتعويض خسارته الأولى أمام تراكتور الإيراني، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وأكد الحماد لـ"العربية.نت" أن ظروف الفريقين متشابهة من حيث تغيير الأجهزة الفنية، وعلى مستوى النتائج في دوري الفريقين، فمدرب العين الحالي زلاتكو داليتش حل بديلا للإسباني كيكي فلوريس منذ أربعة أيام، لكن معرفته بالكرة الخليجية من خلال تدريبه للهلال السعودي والفيصلي من قبل، تجعل مهمته سهلة في القرب من اللاعبين والانسجام معهم.

وشرح عبيد ظروف حامل لقب الدوري الإماراتي: "نعاني من بعد المسافة والانتقال من الفندق بالطائف إلى ملعب التدريب وكذلك في يوم المباراة، إذ يستغرق الانتقال حوالي ساعة ونصف بالحافلة، وهذا يؤدي إلى إرهاق اللاعبين ويستقطع من البرنامج التدريبي للمدرب، ويصب في مصلحة لاعبي الاتحاد".

وفي ختام حديثه، أكد الحماد أن هناك غيابات وإصابات لحقت بلاعبي فريقه، ويأتي في مقدمتها اللاعب عمر عبدالرحمن (عموري) العائد منذ فترة قليلة من الإصابة، لكنه سيكون ضمن البدلاء، وسندفع به في الجزء الأخير من المباراة، فهو إحدى الركائز التي يعتمد عليها فريق العين في الفترة السابقة والمقبلة.