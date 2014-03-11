نفى توقيعه للهلال..وعاتب النصر..العمري للعربية.نت:

أصبح الخلاف بين خالد الغامدي، ظهير النصر الشاب وناديه، مسموعاً في كل أوساط الكرة السعودية، بعد أن كان في الغرف المغلقة.

واستحوذ الغامدي على غالبية تغريدات أنصار فريقي الهلال والنصر على مدى يومين، بعد أن تسربت أنباء البارحة الأولى عن توقيعه عقدا لصالح الأول يجيز له اللعب لمدة خمسة أعوام دفاعا عن ألوانه.

وبحسب لائحة الاحتراف، يستطيع اللاعب الشاب الذي قدم للنصر قبل أربعة أعوام من القادسية شرقي السعودية، التوقيع لأي ناد بعد أن وصل في عقده مع ناديه الأصفر إلى فترة الأشهر الستة الحرة.

وطبقا لمصادر "العربية.نت"، اتفق اللاعب وناديه الحالي على كل اشتراطات وبنود العقد الجديد، إلا أن الخلاف يدور حول الدفعة الأولى، إذ يشترط اللاعب ووكيله تقديم عشرة ملايين ريال عند التوقيع، فيما يتمسك ناديه بعشرة في المائة. ويظهر الاتفاق الموقع من الجانبين أربعة ملايين ونصف للاعب في كل عام لمدة مواسم خمسة، بما مجموعه 22 مليوناً، تضاف إليها حصة الوكيل وسيارة.

وعرضت إدارة النصر على الظهير استلام 10% من مقدم عقده، على أن يستلم الدفعة المتبقية في وقت لاحق، كما حدث مع زميله الدولي الآخر عمر هوساوي، الذي جدد تعاقده مع النصر مطلع العام الجاري، إلا أن الغامدي رفض وطلب الحصول على مبلغ 6 ملايين ونصف المليون ريال قبل التوقيع، وهي 30 في المائة من إجمالي السنوات الخمس، يضاف إليها مليون متأخر من عقده الماضي، ومليونان نسبة الوكيل، وسيارة بـ700 ألف ريال كما اتفق الطرفان.

وأكدت المصادر أن خالد الغامدي شعر بالتهميش من إدارة ناديه بعد أن وضعت عقود زملائه محمد السهلاوي وعمر هوساوي وعبدالله العنزي أولوية لها، وانتظرت حتى دخول الغامدي الأشهر الأخيرة لتشرع بمفاوضته حول التجديد، فيما تبدي عائلته استياءه الكبير مما طرحه صحافيون مقربون من إدارة النادي تجاهه في الأيام الماضية، واتهامه بمساومة النادي، وهو ما ينفيه تماما للمقربين منه.

من جانبه، نفى غرم العمري، وكيل أعمال الغامدي، في حديثه لـ"العربية.نت"، وجود أي خلاف بين موكله وإدارة النصر، بيد أنه حمّل الأخيرة مسؤولية الأحداث الدراماتيكية التي يمر بها موضوع التجديد، ويقول: "من رأيي أن هذا خطأ ارتكبته إدارة النصر، فكان من المفترض عليها التجديد مع خالد قبل الفترة الأخيرة من عقده حتى تضمن بقاء اللاعب، لكننا نحترم قرارات إدارة الأمير فيصل بن تركي وأولوياتها، وهي الأعرف بمصلحة ناديها".

وحول اتفاقهم المسبق مع إدارة النصر أجاب العمري: "كانت هناك ورقة بيننا، وحُدِد لها 5 أيام، لكنها غير ملزمة، وشخصياً يعنيني للتوقيع الرسمي وتنفيذ الاتفاقيات".

وبحسب الرواية النصراوية، فإن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ملزمة قانونيا، فيما يرى غرم العمري أنها ورقة انتهت صلاحيتها بعد مضي خمسة أيام عليها، مشيرا إلى أن التوقيع الرسمي فقط هو الملزم، بحسب قوله.

ونفى العمري توقيع موكله لصالح نادي الهلال البارحة الأولى، كما راج في أوساط غير رسمية، موضحا: هناك أكثر من ناديين تحدثوا معي بخصوص شراء عقد خالد الغامدي، لكننا سنؤجل قرارنا حتى فراغ النصر من مباراة التعاون الدورية.

يذكر أن خالد الغامدي 25 عاماً، يقضي عامه الرابع في النصر قادما من القادسية، بعد تجربة قصيرة بينهما مع نادي إف سي ويل السويسري لم تستمر إلا شهرين، وقدم اللاعب الشاب في تجربته الصفراء عروضا جميلة سمحت له بالانضمام إلى المنتخب الأول أكثر من مرة، دون أن يدون اسمه دوليا في ذاكرة الجماهير.