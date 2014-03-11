المرزوقي للأهلاويين: ابحثوا عن رئيس غيري

أوضح أحمد المرزوقي، عضو شرف نادي الأهلي السعودي، أن رغبته تتمثل في البقاء كعضو شرف وليس العودة إلى سدة رئاسة النادي، خلفا للأمير فهد بن خالد، الرئيس الحالي الذي تنتهي ولايته الموسم الجاري وسط غموض بقائه في الفترة المقبلة.

وقال المرزوقي، الذي ترأس النادي سابقا على فترتين بين عامي 2001-2007، إن النادي في حاجة إلى دماء جديدة تخدم الكيان على مدار سنوات طويلة، وقال لـ"العربية.نت": الأهلي يحتاج إلى شباب جدد مخلصين للكيان، وأنا لم أبتعد ومتواجد في المكتب التنفيذي، وليس لدي رغبة في الرئاسة مجددا، وتم تشكيل لجنة لاستقبال كافة المرشحين في الـ23 من شهر مارس الجاري داخل النادي للإجابة عن كافة الأسئلة".

وأضاف رجل الأعمال: "من يجد لديه القدرة الإدارية والمالية بالجلوس في مقعد الرئاسة الساخن، عليه التقدم بالأوراق إلى لجنة الترشيحات، وسنفتح باب استقبال الطلبات رسميا في الأول من شهر أبريل المقبل وحتى أسبوعين من ذلك التاريخ، على أن يتم رفع الأوراق لاحقا لمكتب رعاية الشباب في شهر مايو، ومنذ ذلك الوقت سيتم عمل الجمعية العمومية لاختيار رئيس جديد".

ورفض المرزوقي حصر أبرز المرشحين للرئاسة، فقال: "لا أستطيع تحديد اسم معين، وربما لن يترشح أحد، وفي حال الترشيح يجب عليه الاطلاع على كافة الملفات، من أجهزة فنية وإدارية وتعاقدات اللاعبين وملف الرعاية الذي يحتاج إلى تفعيل".

وتساءل الرئيس السابق عن الوقت الذي سيتوقف فيه الرئيس الشرفي، خالد بن عبدالله عن الدعم: "الأمير خالد بن عبدالله دعم الكثير والكثير، وهو عضو الشرف الوحيد والمتكفل بكل شيء، ولكن أرهق كثيرا، نريد أن نقف الأهلي على قدميه".

وكشف المرزوقي عن الأشخاص المخوّل لهم اختيار رئيس النادي الفترة المقبلة، إذ لن يزيد عدد المصوتين عن مئة شخص تنطبق عليه الشروط، فيما أكد أن القانون لن يمنعه عن تولي الرئاسة في حال تغيرت الظروف واختاره الأهلاويون رجلا للفترة المقبلة وسط قناعة برغبته في رئيس مرحلة جديد.