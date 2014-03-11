"جدة" تحسم مفاوضات الحسيني والعين

يتوجه عبداللطيف الحسيني مدرب اللياقة السعودي، اليوم، إلى مدينة جدة للالتقاء بإدارة نادي العين الإماراتي، وذلك للتفاوض حول انضمامه إلى إدارة الفريق الفنيّة التي يقودها الكرواتي زالاتكو داليتش.

وبيّن الحسيني أنه سيلتقي بمسؤولي العين الذين يستعدون لمنازلة اتحاد جدة ضمن مباريات دوري أبطال آسيا، لمناقشة مدة العقد والتفاصيل المالية وبعض الشروط التي طلبها المدرب السعودي، على أن يعلن التوقيع نهاية الأسبوع الجاري في حالة الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

وبالرغم من كونه مدرب لياقة فإن الحسيني سبق أن قاد الشباب للفوز ببطولة دوري كأس خادم الحرمين الشريفين 2005-2006، وعمل مع الهولندي فرانك ريكارد أثناء إشراف الأخير على المنتخب السعودي، وكذلك عمل ضمن الجهاز الفني بنادي الهلال.