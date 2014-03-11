"شيشة" ميدو تخطف الأنظار من فوز الزمالك

رد أحمد حسام "ميدو"، مدرب الزمالك البالغ من العمر 31 عاما، على انتشار صوره وهو يدخن النرجيلة في أنغولا بقوله، إنه يدخن منذ كان في السادسة عشرة من عمره قبل أن يتوقف مشواره المثير للجدل في كرة القدم.

وأثارت الصورة - التي ظهر فيها ميدو بين مساعديه ومنهم لاعبون سابقون في الزمالك - جدلا في وسائل الإعلام، خاصة على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، لكن ميدو النشيط على تويتر نشر صورة على حسابه الشخصي للمدرب كارلو أنشيلوتي حين كان مدربا لميلانو وإلى جانبه البرازيلي رونالدو الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم، بينما جلس كل منهما يدخن النرجيلة.

وقال ميدو في مقابلة مع قناة الحياة التلفزيونية "عمري ما حاولت أن أكون مثاليا، وعمري ما قلت إني مثالي، ولذلك فأنا لست مثاليا. بعض النجوم يحاولون إظهار مثاليتهم للناس بشكل كبير. أنا لن أفعل ذلك". وأضاف مهاجم الزمالك السابق الذي لعب في عدد كبير من الدول الأوروبية، منها إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا "أنا بني آدم وأخطئ، وأنت لك الحق أن تحبني أو تكرهني. لا أحاول أن يحبني كل الناس. أعرف أن لي سلبيات ومساوئ".

وتابع ميدو "كل المدربين في الخارج يدخنون السجائر والسيجار. الله يرحمه كابتن (محمود) الجوهري (مدرب منتخب مصر السابق) كان بيشرب سجائر. و(مانويل) جوزيه (مدرب الأهلي السابق) بيشرب سيجار".

وأضاف في مقابلة أخرى لكن مع المحطة ذاتها وهو يضحك "ده أنا بشيش وأنا بلعب. أنا بشيش وأنا عندي 16 سنة هيقولولي أنت بتشيش وأنت مدير فني؟".

ولم يكن مشوار ميدو في الملاعب الذي انتهى في إنجلترا في سبتمبر 2013 بقرار اعتزاله أقل جدلا، إذ قضى السنوات الأخيرة متعثرا في ميدلسبره ووست هام يونايتد وبارنسلي بعد بداية موفقة في الدوري الممتاز مع توتنهام هوتسبير.

وبدأ ميدو الذي خاض 51 مباراة دولية مع منتخب مصر مشواره في أوروبا مع جنت البلجيكي، ثم حقق نجاحا في أياكس أمستردام وسيلتا فيجو.

وتولى ميدو تدريب الزمالك بشكل مفاجئ في يناير الماضي، وقاد الفريق لعبور الدور التمهيدي الأول ودور 32 في دوري الأبطال.

وفي مصر لم يعرف عن لاعبي كرة القدم التدخين علنا، لكن عددا من النجوم في أوروبا أحدهم جاك ويلشير، لاعب أرسنال البالغ من العمر 22 عاما، أثاروا الجدل مؤخرا حين نشرت له صورة وفي يده سيجارة.