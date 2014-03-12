سبهان يواصل تفوقه الآسيوي على السعوديين بـ"الهلال"

فرط الهلال في فوز كان في متناول يديه أمام مضيفه سبهان أصفهان الإيراني، اليوم الأربعاء، في أصفهان ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا بعدما كان الأزرق متقدما طوال 70 دقيقة بهدفين لهدف، قبل أن يفقد أفضليته جراء أخطاء بدائية وقع فيها حارسه فايز السبيعي الذي تلقى هدفين سهلين في آخر ثلث ساعة، لتنقلب النتيجة على الهلال 2-3 على الرغم من أفضليته في معظم فترات الشوطين، وتأثر لاعبو الهلال بالأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب المباراة، خاصة في الشوط الثاني.

وظهر الهلال مندفعا بشكل غير مبرر للأمام حتى وهو يتقدم على أرض الخصم بهدفين، وغاب التركيز على اللاعبين في الدقائق الأهم، فدفعوا الثمن غاليا في نهاية المطاف.

ونجح الهلاليون من البداية في فرض سيطرتهم على المباراة، ولم يتأثروا كثيرا بتلقيهم هدفا عكس مجريات الشوط الأول. عندما هز بولكو الشباك الهلالية (17)، غير أن لاعبي الهلال استعادوا سيطرتهم على المباراة سريعا، وعادل النتيجة برأسية من كاستلو (28) قبل أن يضيف تياغو نيفيز الهدف الثاني من ركلة زاوية اتجهت مباشرة نحو المرمى (33)، وهي المرة الثانية التي يسجل فيها تياغو من نقطة الزاوية هذا الموسم بعد أن فعل ذلك من قبل أمام الاتفاق في الدوري المحلي.

واندفع لاعبو الهلال لتسجيل المزيد من الأهداف واستغلال تواضع خصمهم، ولكنهم دفعوا غاليا ثمن هذا الاندفاع غير المدروس عندما استغل مهدي شريفي غياب المدافعين وأرسل كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع فايز السبيعي التصدي لها على الرغم من أنها لم تكن بالغة القوة (72). وكادت الأمور تكون أسوأ بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء لسبهان، ولكن سيد عقيلي طوح بالكرة فوق العارضة، وفي وقت انتظر فيه الهلاليون العودة للتقدم من جديد قتل سوكاج الآمال الزرقاء بالحصول على النقاط الثلاث عندما استغل اندفاع ياسر الشهراني المبالغ فيه وأرسل الكرة من خارج منطقة الجزاء، وعلى الرغم من أن كرته كانت متجهة لوسط المرمى ولم تكن قوية غير أن السبيعي فشل في التصدي لها (90) .

ولم يكن وقت كاف للهلاليين للعودة للمباراة من جديد، ليتلقى خسارته الأولى في دوري أبطال آسيا، ويبقى برصيد نقطة واحدة من مباراتين.