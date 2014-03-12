الاتحاد الإنجليزي يلغي "بطاقة" كابول

حصل يونس كابول، مدافع توتنهام، على الضوء الأخضر للعب أمام أرسنال في قمة شمال لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، بعدما نجح طعنه على عقوبة إيقاف في مباراة خسرها فريقه في ضيافة تشيلسي يوم السبت.

وتسبب اللاعب الفرنسي في ركلة جزاء، ليطرده الحكم مايكل اوليفر بسبب مخالفة ضد صمويل ايتو في الدقيقة 59 من المباراة التي أقيمت ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

وسجل ايدن هازارد ركلة الجزاء بنجاح، ليضع تشيلسي في المقدمة، وانهار توتنهام بعدها ليدخل مرماه ثلاثة أهداف أخرى في آخر نصف ساعة من المباراة ليخسر برباعية نظيفة.

وفي بيان نشر بموقعه على الإنترنت، أكد الاتحاد الإنجليزي أن لجنة مستقلة قبلت طعن توتنهام على العقوبة، وقال الاتحاد الإنجليزي "ألغيت عقوبة إيقاف اللاعب لمباراة واحدة على أن يسري القرار فورا".

وسيلعب توتنهام مع بنفيكا في ذهاب دور الستة عشر لكأس الأندية الأوروبية على ملعب وايت هارت لين يوم الخميس، قبل أن يواجه اشرس منافسيه أرسنال الذي تغلب عليه على ملعب الإمارات بهدف دون رد في سبتمبر، قبل أن يطيح به من كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير.

ويدخل توتنهام هذه المباراة وهو في حاجة ماسة لانتصار يرفع معنوياته بعد الخسارة المذلة يوم السبت، وأيضا لإنعاش حظوظه الضعيفة في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل هذا الموسم لحجز مكان في دوري أبطال أوروبا، فيما يحتل الفريق حاليا المركز الخامس برصيد 53 نقطة من 29 مباراة متأخرا بأربع نقاط خلف مانشستر سيتي صاجب المركز الرابع الذي لعب ثلاث مباريات أقل.