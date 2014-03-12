الجزيرة يكسر العقدة السعودية بـ"ثلاثية"

منح الشباب فرق الإمارات فوزها الأول على الملاعب السعودية منذ انطلاق بطولة دوري أبطال آسيا قبل أكثر من عقد كامل، عندما خسر أمامه 1-3 اليوم في مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ليتصدر الجزيرة فرق المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تراجع الشباب للمركز الثالث.

وظهر الشباب بمستوى متواضع للغاية وبعيدا عن مستواه الذي هزم به النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي، السبت الماضي، وبدا واضحا على اللاعبين الإرهاق جراء المجهود الكبير الذي بذلوه قبل ثلاثة أيام.

وسيطر الجزيرة على المباراة منذ دقائقها الأولى، فسجل علي مبخوت سريعا بعد سبع دقائق فقط من البداية، وبعد خمس دقائق أخرى ضاعف عبدالله قاسم النتيجة للجزيرة بالهدف الثاني.

وبعد محاولات شبابية جادة لتقليص الفارق، نجح أحمد عطيف في فعل ذلك عند الدقيقة 52، ولكن جويسيلي أحبط فرص الشبابيين في العودة للمباراة عندما أعاد الفارق لما كان عليه بعد أربع دقائق فقط من هدف التعديل الشبابي.

وحاول الشبابيون العودة مجددا للمباراة، ولكن فرصهم كانت تفتقد للتركيز، وطغى البطء على أداء اللاعبين بشكل مكن دفاع الجزيرة من التصدي لمحاولاتهم.

وفي مباراة ثانية في المجموعة ذاتها حقق الريان القطري فوزا مهما على استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد، سجله كالو أوتشي اليوم الثلاثاء على ملعب أحمد بن علي بنادي الريان. وجدد الريان بهذا الفوز آماله في المجموعة بعد أن جمع أول النقاط له في البطولة. وجاءت المباراة قوية من جانب الفريقين، واجه الريان فيها صعوبات كبيرة من أجل تحقيق الفوز بهذه المباراة بهدف أوتشي القادم من الجيش في انتقالات يناير، وكافح حتى نهاية المباراة للخروج بهذه النتيجة.