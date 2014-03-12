الرائد يفرط بفوزه الخليجي الأول أمام صحم

تعادل الرائد مع ضيفه صحم العماني بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال الخليج للأندية في نسختها الـ29. وعلى الرغم من تقدم الرائد مبكرا من الدقيقة الأولى بهدف مشعل العنزي فإن صحم أدرك التعادل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي، وبهذه النتيجة تساوى الرائد في صدارة المجموعة مع الجهراء الكويتي بنقطتين وبفارق الأهداف عن صحم الذي حل ثالثا.

وتلعب في كل مجموعة من المجموعات الأربع ثلاثة فرق، يتأهل الأول والثاني منها للدور الربع نهائي.

وفي مباراة ثانية، حقق النصر الإماراتي فوزا ثمينا على مستضيفه البسيتين البحريني 1-0 في المباراة على ملعب مدينة خليفة الرياضية ضمن منافسات المجموعة الثالثة. وسجل حسن محمد ظاهر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54، ليهدي فريقه النقاط الثلاث ويمكنه من الانفراد بصدارة المجموعة بـ6 نقاط، فيما تجمد رصيد البسيتين عند 3 نقاط في المركز الثاني، بينما ظل الخور القطري في المركز الثالث والأخير بدون نقاط.

وتتواصل مباريات الجولة الثانية من البطولة الخليجية الأربعاء عندما يحاول الشباب الإماراتي ثاني المجوعة الثانية تجاوز بدايته غير الجيدة عندما يستضيف المحرق البحريني المتصدر، فيما يحاول الخريطيات القطري تجاوز إخفاق البداية على حساب مضيفه النهضة العماني الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة.