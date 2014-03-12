الهلال والاتحاد يواجهان سباهان والعين آسيوياً

لا يملك الهلاليون بديلاً من العودة من إيران بنقاط مبارياتهم المهمة مع سباهان أصفهان الإيراني اليوم الأربعاء، في ختام مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2014 لتعويض تعادلهم غير المتوقع مع أهلي الإمارات في الرياض في مباراة الافتتاح 2-2.. ففي وقت سيستضيف فيه الأهلي السد القطري سيحاول الهلاليون العودة للواجهة بفوز سيكون له أكثر من فائدة.

وفي المجموعة الثالثة سيكون الاتحاد المهتز كثيرا في اختبار صعب أمام العين الإماراتي الذي لا يختلف حاله كثيرا عنه.. فيما سيحاول الريان القطري تجاوز بدايته المحبطة على حساب ضيفه تركتور سازي الإيراني.

استعد الهلاليون جيدا لمواجهة سباهان الإيراني وغادروا على متن طائرة خاصة لإيران كحال الفرق السعودية التي لعبت عنها هذا الموسم.. وسيسعى الهلاليون للفوز حتى وإن كانوا يلعبون خارج الديار لتعويض النقطتين المهدرتين في الرياض أمام أهلي دبي.. غير أن المهمة لن تكون سهلة لأن فوز الهلال سيعني ترسيخ أقدام سابهان في ذيل المجوعة الرابعة وهو مالا يريده بطل إيران.

ويتصدر السد القطري المجموعة الرابعة بثلاث نقاط ويتقاسم الأهلي الإماراتي والهلال المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منهما بينما يستقر سباهان أصفهان الإيراني بالمركز الرابع دون نقاط .

ويعيش الهلال وضعا فنيا مرضيا بعد تأهله للدور الربع نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين ولكنه سافر بدون أربعة من أهم لاعبيه هم الحارس حسن شيعان والمدافع كواك ومحور الارتكاز سعود كريري والمهاجم نواف العابط.. غير أن هذا النقص لا يثير قلق مدربه سامي الجابر الذي يملك عناصر قادرة على العودة بالفوز في مقدمتهم البرازيلي تياغو نفز مع الهدافين ناصر الشمراني وياسر القحطاني وفي الوسط الكولمبي كاستلو وسلمان الفرح وسالم الدوسري.. وأكد مدرب الهلال سامي الجابر أن لديه عناصر كافية للفوز.

وقال قبل المباراة: "لدي 20 لاعباً جميعهم مستعدون لتمثيل الفريق وتقديم ما هو مأمول منهم، فنحن عاقدون العزم على تحقيق الفوز والعودة إلى الرياض بالنقاط الثلاث، لاسيما بعد تعادلنا في الجولة الأولى أمام الأهلي الإماراتي".

وتابع: "نحن على معرفة جيدة بالفرق الإيرانية، ولقاءات الفرق السعودية والإيرانية دائماً ما تظهر بمستوى مميز خصوصاً أن إيران والسعودية لهما باع طويل في القارة الآسيوية كروياً".

ومن جانبه شدّد مدرب سباهان الكرواتي زلاتكو كرانيكار على صعوبة مباراتهم الأربعاء أمام فريق الهلال، مؤكداً قبل المباراة على أنهم سيسعون للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتعويض خسارتهم في مباراتهم السابقة أمام السد القطري.

وفي مباراة ثانية في المجموعة الرابعة ذاتها يستضيف الأهلي الإماراتي متصدر المجموعة السد القطري في مباراة ربما ستشهد عودة النجم الإسباني راؤول غونزاليس إلى صفوف السد بعد مشاركته في تدريبات فريقه الذي يسعى لتعويض ما فاته في الدوري المحلي كما أكد مدربه الحسين عموته.

ويضع الأهلي القريب من استعادة لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم ثقته في المدرب كوزمين أولاريو الذي درب السد قبل عامين ليقود فريقه الحالي لتجاوز فريقه السابق كما فعل مع فريقه السابق ايضا الهلال.

ولم يخسر الأهلي إلا مرتين في 19 مباراة بالدوري المحلي في الإمارات ويملك هجوما هو الأفضل في المسابقة برصيد 38 هدفا بفضل تألق الثنائي البرازيلي جرافيتي وسياو ومعهما الفلسطيني لويس خيمنيز الذي قدم أداء مميزا أمام الهلال.

الاتحاد أمام العين

في المجوعة الثالثة لا فرص للاتحاد في البقاء في المنافسة سوى الفوز على ضيفه العين الإماراتي ولهذا الهدف رصدت إدارة النادي مكافآت مجزية لم تعلن عن قيمتها للاعبي الفريق في حال فوزهم اليوم.. وتعتبر المباراة استعادة لذكريات قديمة بين الفريقين، حيث التقيا قبل تسع سنوات في نهائي البطولة قبل أن تتحول لدوري محترفين وفاز الاتحاد حينها 5/3 وتوج باللقب.. غير أن أمورا كثيرة اختلفت في الاتحاد منذ ذلك الوقت وأيضا في العين.

ويتصدر العين فرق المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن تركتور فيما يقبع الاتحاد في المركز الأخير بفارق الأهداف عن لخويا.

ويطمح الفريقان لتقديم مباراة كبيرة على الرغم من فقدان الفريقين للاعبين مهمين .. في الاتحاد لن يتواجد حارسه فواز القرني ومن جانب العين لن يتواجد المميز عمر عبد الرحمن ولا علي الوهيبي وهما ورقتان بالغتا الأهمية في صفوف الفريق.. وسيسعى مدرب الاتحاد الجديد خالد القروني على أن يبلي بشكل أفضل من مباراته الأولى مع الفريق أمام النهضة السعودي في كأس الملك والتي كاد أن يخسر فيها.

وفي المباراة الثانية يسعى لخويا القطري للعودة إلى المنافسة من بوابة تراكتور سازي الإيراني، وكما حال الاتحاد يدرك لحويا أن أي تعثر جديد سيعني ابتعاده عن المنافسة.. وسيستفيد لخويا من عودة محترفيه لويس مارتن ودامي تراوري، بينما ينظر اكتمال تعافي الكوري الجنوبي نام تاي.

مباريات الشرق

ستشهد المجموعة الثامنة قمة نارية بين العملاق الكوري الجنوبي أولسان وشريكه في الصدارة كاواساكي فرونتالي الياباني لفك الارتباط بينهما في وقت يسعى فيه غويزو الصيني لتجاوز ويسترن سيدني الاسترالي وانتظار تعثر أحد قطبي المجموعة للبقاء ضمن دائرة المنافسة.

وفي المجموعة السابعة يخطط جونبوك هيونداي الكوري الجنوبي بطل نسخة 2006 للفوز على مستضيفه الأسترالي ميلبورن فيكتوري مستغلاً فوزه العريض في افتتاح البطولة بثلاثية على يوكوهاما مارينوس الياباني في وقت لا يجد فيه يوكوهاما الياباني فرصة غير تعويض خسارته في مباراته الأولى عندما يستضيف غوانغ زو ايفر غراند الصيني المنتشي بفوز كبير على ميلبورن الأسترالي بأربعة أهداف لهدفين.

