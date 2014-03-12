بالوتيللي.. على متن الطائرة الماليزية المفقودة

ألقت صحيفة إيطالية الضوء على التصريحات الطريفة لرئيس منظمة الطيران المدني الماليزية، أزهار الدين عبدالرحمن، حول الشبه الكبير بين أحد حاملي جوازي السفر المسروقين على متن الطائرة الماليزية المفقودة، والنجم الإيطالي ماريو بالوتيللي، مهاجم فريق ميلان.

وحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن تصريح رئيس منظمة الطيران المدني الماليزية، أثار موجة من التهكم في مواقع التواصل الاجتماعي رغم التراجيديا التي صاحبت فقدان الطائرة الماليزية، حيث نقلت الصحيفة تصريحات المسؤول الماليزي التي قال فيها عن أحد المشتبه بهما لا يحمل الملامح الآسيوية بل يشبه إلى حد كبير ماريو بالوتيللي.

ورداً على سؤال أحد الصحافيين حول شكل أحد المشتبه بهما، رد أزهار الدين عبدالرحمن قائلاً: "يشبه إلى حد كبير لاعب كرة القدم ماريو بالوتيللي".

الغريب في الأمر - بحسب الصحيفة - أن بالوتيللي نشر في نفس اليوم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستاغرام" صورة له على متن الطائرة التي أقلت فريقه إلى العاصمة الإسبانية لمواجهة أتليتكو مدريد في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الطائرة الماليزية اختفت في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من كوالالمبور وتوجهها إلى الصين، وعلى متنها 239 شخصاً.