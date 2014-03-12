بايرن ميونيخ يقرع أبواب الفساد

بات أولي هونيس، رئيس النادي الألماني بايرن ميونيخ، في موقف حرج، حيث يقف غدا الخميس، في قاعة المحكمة الخميس، وفي حال أصدر القاضي حكمه في القضية بعد اعتراف بتهربه من دفع الضرائب.

وانشغلت ألمانيا بأكملها هذا الأسبوع بمحاكمة أونيس (62 عاما) نظرا إلى الأهمية الكبرى التي ترتديها لعبة كرة القدم في هذا البلد، وإلى المكانة التي يتمتع بها هذا النجم السابق كرئيس لنادي بايرن ميونيخ الذي توج الموسم الماضي بثلاثية الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويمكن القول إن صورة هونيس قد تشوهت تماما منذ اعترافه بالتهرب من دفع ضرائب ضخمة أكبر بكثير مما كان متداولا، وذلك على مدى سنوات عدة كما قال في افتتاح جلسة محاكمته أمس الأول الاثنين.

وقال هونيس "لقد تهربت من دفع الضرائب وأريد أن أعرب عن أسفي لتصرفي المشبوه"، مشيرا إلى أنه يريد أن "يطوي هذه الصفحة المؤلمة" في حياته.

وفي الجلسة الأولى من المحكمة أيضا اعترف محامي هونيس بأنه وضع في تصرف المحكمة وثائق تؤكد أن قيمة التهرب من الضرائب فاقت الـ15 مليون يورو التي في حوزة القضاء ليبلغ مجموعه حوالي 18.5 مليون يورو على الأقل.

ويتهم ممثلو الادعاء في ميونيخ، المسؤول البافاري بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة على دخل بلغ أكثر من 33 مليون يورو، كان حصل على جزء منه عن طريق التداول بسوق الأوراق المالية، كما اتهم بإعلان خسائر، على نحو مضلل، بقيمة إجمالية وصلت إلى 5.5 مليون يورو.

وفي حال إدانته، يواجه هونيس (62 عاما) الذي كان أحد أفراد فريق بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا الغربية الفائز بكأس العالم عام 1974، عقوبة السجن التي تصل في أقصاها لعشرة أعوام في قضايا التهرب من الضرائب، لكن كما يمكن أن تكون أخف من ذلك بكثير أو قد يصدر حكم السجن مع وقت التنفيذ في حال كانت هناك ظروف تخفيفية.

ومهما كان الحكم الصادر بحق هونيس، فإن الأمور لن تبقى على حالها بالنسبة له إن كان على الصعيد المهني أو الشخصي، خصوصا بعد أن سخرت منه الصحف المحلية في الايام الاخيرة وبينها "بيلد" الواسعة الانتشار التي نشرت لها صورة في عدد اليوم الأربعاء وهو يحتفل أمس بالهدف الذي سجله بايرن أمام ارسنال الإنكليزي (1-1) في إياب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كاتبة تحتها: "هل يحتفل هونيس للمرة الأخيرة؟".

كما طالب العديد من السياسيين هونيس بالتنحي عن منصبه في النادي البافاري، في حين وقف إلى جانبه الكثير من النجوم الحاليين والسابقين، وعلى رأسهم الرئيس الفخري للنادي فرانتس بكنباور الذي قال بعد مباراة الأمس ضد ارسنال: "إنه يجسد بايرن ميونيخ، ولهذا السبب هو ينتمي إلى هنا".