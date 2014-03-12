بايرن يتعادل مع أرسنال و"يتأهل"

أنهى أرسنال مسلسل انتصارات بايرن ميونيخ الطويل بعدما تعادل مع الفريق البافاري 1-1 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن هذه النتيجة لم تكن كافية للحيلولة دون عبور حامل اللقب لدور الثمانية بالفوز 3-1 في مجموع المباراتين.

ووضع باستيان شفاينشتايغر بايرن في المقدمة بعد 55 دقيقة من مباراة إياب دور الستة عشر، لكن لوكاس بودولسكي باغت الحاضرين في ملعب اليانز ارينا بهدف رائع من زاوية ضيقة بعد دقيقتين.

ومنح هدف بودولسكي أرسنال بارقة أمل رغم أن الألمان احتفظوا بالكرة في المراحل الأخيرة من المباراة في الوقت الذي نفدت فيه طاقة الفريق اللندني.

وفاز بايرن في 13 مباراة متتالية في كل المسابقات منذ خسارته بهدفين مقابل ثلاثة على أرضه أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في ديسمبر.

وكان بمقدور الفريق الألماني أن يجعلها 14 انتصارا متتاليا، لكن البديل توماس مولر أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع أنقذها لوكاس فابيانسكي حارس أرسنال.