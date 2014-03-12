تفرقة جهوية أم جهل ؟

في يوليو صيف 2013 رفضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الإنحياز لصالح الاتحاد الدولي للكرة (فيفا) و الاتحاد الاوروبي (يويفا) خلال النزاع حامي الوطيس بينهما و بين دول أوروبية تقودها إنكلترا وبلجيكا الرافضين لفكرة حذف بطولتي كاس العالم وكأس أوروبا من قائمة (الاحداث الهامة - Major Events) التي يفرض القانون بثها على القنوات المفتوحة المتوفرة من دون رسوم للاشتراك فيها .

القرار النهائي للمحكمة جاء في صالح المواطن الاوروبي جملة وتفصيلا ، إذ نص الحكم على منع احتكار تلك البطولات من قبل القنوات الراغبة في المتاجرة بها عن طريق طرحها للمشاهد مقابل عائد مادي . هل لنا من سبيل لمثل هذه الأحكام في عالمنا العربي ؟ لماذا اكتفت إتحادات الكرة العربية بموقف المتفرج و إتحاد إذاعات الدول العربية ASBU مكتوف الأيدي حين اصبح مجال البث التلفزيوني الرياضي في كل دولة عربية خارجا عن حقها الشرعي ؟

البطولات الرياضية الهامة أصبحت محرمة على المشاهد العربي في دولته لان مجالها الفضائي الخاص بالبث التلفزيوني اصبح ملكا للغير . لايوجد تفسير منطقي او قانوني ولكن مع الأسف هذا هو واقع الحال ، جزيرة صغيرة مثل (قبرص) لها كامل السيادة في مجالها الفضائي و دول عربية تضاهيها عشرات المرات في الحجم إفتقدت تلك السيادة . ترى من الذي فرط في هذا الحق المشروع بنص القانون العالمي ؟

عرب افريقيا وبقية دول القارة السمراء وقعوا فريسة للاتحاد الأفريقي (كاف-CAF) يملي عليهم ما يشاء فهو الآمر الناهي وما من رادع له. (كاف) أقر بندا قبل إسبوع يلزم فيه الاتحادات الوطنية في القارة بعدم بث اي صور تلفزيونية تخص البطولات الافريقية الكروية لانها حكرا لهيئة بث واحدة (غير إفريقية) ، وفي حال عدم امتثال القنوات في الدول المشاركة سيتم استبعاد النادي او المنتخب مع اتحاد الكرة في الدولة المعنية من المسابقة مع الحرمان من البطولة التالية. تعجبت من موقف الإتحادات العربية الصامت في تلك القارة ، ما ذنب الاندية والاتحادات الوطنية كي يعاقبهم الاتحاد الأفريقي عندما تستعمل قناة تلفزيونية ما صورا من بطولاته ؟

الإنزلاق نحو المجهول لملف الحقوق الرياضية الهامة لمواطني الدول العربية حدث بعد مونديال 98 حين نزع الاتحاد الدولي فيفا حق توزيع المونديال من اتحاد إذاعات الدول العربية ومنحه حكرا لهيئة بث خاصة دون وضع اعتبار للقانون العالمي او ميثاق اتحاد إذاعات الدول العربية ممثل جميع الهيئات التلفزيونية العربية ، هذا الوضع كان و مازال مخالفا للقانون المتعامل به دوليا اذ ينص على بيع حقوق (البطولات الهامة) مثل كاس العالم والبطولات القارية الموازية لكاس أوروبا والملقبة في بنوده

ب (major events) لهيئات حكومية او لممثل عن مجموعة دول مثل (اتحاد إذاعات الدول الأوروبية EBU او اتحاد إذاعات الدول العربية ASBU ) وإلزامها ببث البطولة من دون تشفير او رسوم اشتراك .

أسئلة كثيرة وأمور شائكة مبعثرة في حقوق البث التلفزيوني للدول العربية جعلتني أتسأل، هل هو بسبب الجهل بالقوانين العالمية ام هناك مصالح نجهلها ؟ المهم و المطلوب هو كيفية تدارك هذا الفراغ القانوني وتصحيح المسار من اجل تأمين حق المشاهد العربي قبيل فوات الأوان ؟