درس "هلالي" ضحيته "عيد"

بدأت في بلاد السامبا والتقطتها عيون ريفالينو في نشأته بمدينة ساوباولو فنقلها معه إلى مسرح كرة القدم الكبير مع نادي كورينثيانس ومنتخب السليساو.

ايلاستيكو كما يصفها أبناء المستعمرة البرتغالية وصلت إسبانيا مع جيل لاعبين ماهرين برازيليين يشملون رونالدينو أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم كولا بريتا بالإسباني، وفي الجزائر يكفي أن تقول "الغراف" ليتبادر إلى الأذهان صورة صالح عصاد.

اللغة الإنكليزية وقفت حائرة أمام مراوغة تشمل نقل الكرة من قدم إلى أخرى بعكس الكرات الطويلة الكلاسيكية لأبناء لندن وما حولها فاكتفت بإطلاق اسم فليب فلوب وهي تصف تناقل الكرة بخفة ومهارة.

البرازيلي ريفيلنو رسم الإعجاب عندما تناقل الكرة بحركة جديدة في أيام السبعينات ونقلها معه في فترة احترافه مع الهلال السعودي، والجزائري عصاد شارك مع زملائه بللومي وماجر في انطلاقة جيل ذهبي وصل مونديال إسبانيا وهزم ألمانيا وتشيلي، وعصاد مارس هذه المهارة والتي تسمى باللهجة الجزائرية الغراف أي أشبه بكلمة المغرفة بالفصحى.

تألق رونالدينو البرازيلي في سان جيرمان الفرنسي وبعدها برشلونة الإسباني أطلق شهرة الايلاستيكو من جديد.. من ضمن ترسانة متكاملة من حركات اللاعب الذي لم يعتزل حتى الآن، واليوم يمارسها البرتغالي رونالدو والسويدي زلاتان في عهد الفضائيات وانتشار المقاطع على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء الدور على الفلسطيني خليلي الذي أطلق "البرازيلي" في داخله.. بهدفه أمام النصر في كأس خادم الحرمين فأطلق مصطلح وهاشتاق "دق إشارة يسار ولف يمين".