رئيس النصر: متنازل عن اتفاقية الغامدي بـ"شرط"

أكد الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر، أن خالد الغامدي لاعب فريقه، قد وقع اتفاقية ملزمة مع الفريق ولا تستند إلى وقت معين، كون اللاعب والنادي اتفقا على جميع الشروط، بيد أن رئيس النادي العاصمي أبدى استعداده للتنازل عن تلك الاتفاقية في حالة رغبة اللاعب بالرحيل عن الفريق.

وبيّن الأمير فيصل لبرنامج "في المرمى" أن الاتفاقية التي وقع عليها الطرفان لم تكن محددة بمدة زمنية، خلافاً لما ذكره غرم العمري، وكيل أعمال اللاعب بتصريحه الذي أدلى به لـ"العربية.نت" في وقت سابق من مساء أمس.

وعاد الأمير للتأكيد بأن النصر لا يتوقف على لاعب واحد، وإذا ما أراد اللاعب الرحيل فعليه إبلاغه غداً وسيتركه يخلع القميص الأصفر الذي ارتداه لأول مرة قبل 3 مواسم.

ورفض رئيس النصر ما قاله العمري حول خطأ إدارة النصر بتأخرها بمفاوضة موكله، وقال: "نحن تقدمنا لخالد الغامدي بعرض قبل أن يكون العمري وكيل أعماله" وختم قائلاً: "خالد لاعب النصر حتى الآن، وأقدر مجهوداته وأتمنى أن يوفق بالحصول على بطولة الدوري مع النصر".