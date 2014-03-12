ريال مدريد.. النادي الأكثر "ثراء" بالعالم

تصدر نادي ريال مدريد الإسباني مرة أخرى قائمة أندية العالم الأكثر دخلاً في الموسم الواحد، ليصبح النادي الأغنى في العالم، وفقا للدراسة التي أجرتها مؤسسة "Football Money League" وأعدتها شركة "ديلويت" المختصة بتحليل المعلومات المالية لأندية كرة القدم.

واعتلى ريال مدريد القائمة بفضل 533 مليونا استطاع النادي الملكي الحصول عليها هذا العام الموسم على مواطنه برشلونة (495 مليون يورو)، فيما تقدم بايرن ميونيخ الألماني المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إلى المركز الثالث بمجموع 443 مليون يورو، على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي تراجع إلى المركز الرابع بمجموع 435 مليون يورو.

وحل باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الخامس بـ 409 مليون يورو، متقدماً على مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حل سادساً بـ325 ملون يورو.

وجاء تشلسي الإنجليزي في المركز السابع بإيرادات وصلت إلى 311 مليون يورو، متقدماً على مواطنه أرسنال الذي حل ثامناً بـ291 مليون يورو، في حين جاء يوفنتوس الإيطالي تاسعاً بـ279 مليون يورو، متقدماً على مواطنه ميلان الذي تذيل القائمة بـ269 مليون يورو.