سبهان يخطف النقاط و"التاريخ" أمام أندية السعودية

خمسة أندية سعودية جمعتها أقدار بطولة دوري أبطال آسيا مع فريق سبهان أصفهان الإيراني في الأعوام العشرة الأخيرة، وتحديداً خلال الفترة ما بين عامي 2004-2013م لم تخل مجموعة الفريق الإيراني من خصم سعودي إلا مرة واحدة، وتحديدا في نسخة 2006م.

أكثر الفرق السعودية مواجهة مع الفريق الإيراني الشباب، إذ جمعتهما مجموعة واحدة في ثلاث نسخ من البطولة، ففي 2005م دشن الشباب مشواره بمواجهة الفريق القادم من مدينة أصفهان الإيرانية محققا التعادل ذهابا بهدف لكل فريق وخسر خارج أرضه إيابا بهدف دون رد، وفي 2007م خسر الفريق السعودي ذهابا وإيابا بنفس النتيجة وبهدف نظيف من سبهان الذي وصل حينها لنهائي البطولة، ليعود الشباب لاقتناص نقطة من خصمه في 2010م بالتعادل ذهابا قبل أن يخسر إيابا بهدف نظيف.

الأهلي التقى مع سبهان في بطولتين أولهما في 2012م وبنتيجة آلت للتعادل ذهابا بهدف لكل فريق وفوز إيراني إيابا. وتقدم الفريقان سوية في البطولة عن هذه المجموعة ليلتقيا مجددا في ربع النهائي، لكن كانت اليد الطولى للأهلي هذه المرة، بعد أن خرج بتعادل على الأراضي الإيرانية وحقق فوزا كبيرا على أرضه برباعية قادته إلى نصف النهائي.

الرباعيات الأهلاوية أيضا كانت حاضرة في مواجهتي الموسم الماضي عندما حقق الاهلي فوزا كبيرا خارج أرضه بأربعة اهداف لهدفين وكرر الاهداف الاربعة على ارضه مقابل هدف واحد للفريق الايراني.

ثالث الفرق السعودية هو الاتحاد والذي دشن اولى مشاركاته في البطولة بنظامها الجديد في 2004م ضمن المجموعة الرابعة، وفيها خسر ذهابا بثلاثة اهداف لهدف امام الفريق الايراني وعاد النمور لتسجيل نتيجة كبيرة قوامها اربعة اهداف نظيفة.. اربعة اعوام لاحقة احتاجها الفريق الايراني ليثأر من الاتحاد عندما جمعتهما نسخة العام ألفين وثمانية وخسر الاتحاد ذهابا بهدفين لهدف وإيابا بهدف دون رد.

الاتفاق أيضا كانت له فرصة مواجهة الخصم الايراني العنيد في نسخة واحدة من البطولة، وتحديدا في 2009م، الفوز ذهابا بهدفين لهدف رد عليه سبهان إيابا بثلاثية نظيفة.

الهلال في عام 2011م خسر على أرضه ذهابا بهدفين لهدف وعاد بنقطة من الأراضي الإيرانية بعد تعادل انتهى بهدف لكل فريق.

عشرون مباراة لعبت بين سبهان والفرق السعودية، خمس منها انتهت بفوز الأخيرة، وخمس أخرى بتعادل الفريقين بينما احتفل الفريق الايراني بالفوز في عشر مواجهات، وحدها حصيلة الأهداف من تعود لمصلحة الفرق السعودية التي سجل لاعبوها سبعة وعشرين هدفا في مرمى سبهان بزيادة هدف واحد فقط عن أهداف الفريق الإيراني.